سفارت ايران در بغداد مورد حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري قطر (قنا) گلوله خمپاره به باغ مقابل سفارت ايران در بغداد اصابت كرد كه خوشبختانه دراين حمله به هيچ كس آسيبي نرسيد.
هنوز هيچ گروهي مسئوليت اين حمله را به عهده نگرفته است .
مقرسفارت ايران در بغداد ساعتي قبل هدف گلوله خمپاره قرار گرفت اما خسارت و تلفات جاني نداشت .
