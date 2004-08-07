  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۰۱

درادامه اقدامات تروريستي در عراق؛

سفارت ايران در بغداد مورد حمله قرار گرفت

مقرسفارت ايران در بغداد ساعتي قبل هدف گلوله خمپاره قرار گرفت اما خسارت و تلفات جاني نداشت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري قطر (قنا) گلوله خمپاره به باغ مقابل سفارت ايران در بغداد اصابت كرد كه خوشبختانه دراين حمله به هيچ كس آسيبي نرسيد.

هنوز هيچ گروهي مسئوليت اين حمله را به عهده نگرفته است .

 

کد خبر 101467

