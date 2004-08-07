سفارت ايران در بغداد مورد حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري قطر (قنا) گلوله خمپاره به باغ مقابل سفارت ايران در بغداد اصابت كرد كه خوشبختانه دراين حمله به هيچ كس آسيبي نرسيد.



هنوز هيچ گروهي مسئوليت اين حمله را به عهده نگرفته است .