به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اماسان نیوز، نوشیدن روزانه یک تا چهار لیوان چای سبز در زنان و مردان مسنی که بیش از 60 سال سن دارند شادیآور و آرامبخش است.
چای سبز سرشار از اسید آمینههای تیانین است که با کمک گردش خون در سلولهای مغز نوعی حس آرامش را القا میکند.
محققان ژاپنی همچنین اعلام کردهاند نوشیدن چای سبز پریشانی روحی و اضطراب را کاهش میدهد و خاصیت ضد افسردگی دارد.
مسئولان بهداشت ژاپن با توجه به خواص آرامبخش چای سبز در نظر دارند نوشیدن این نوع چای را که ضد افسردگی است در خانههای مخصوص نگهداری از افراد مسن اجباری کنند.
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