ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی/ اعطای جایزه پژوهشی به مقالات خاص

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی روز یکشنبه در پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی افزود: جایزه پژوهش برتر برای اولین بار به پژوهشی که در مجله علمی با ضریب تاثیر بالای 10 به چاپ رسیده است اعطا شد.

وی با اشاره به ارائه 412 طرح به این دوره از جشنواره رازی گفت: این طرحها از سوی 103 داور برگزیده مورد داوری قرار گرفت و در نهایت 43 نفر برگزیده، 3 دانشگاه علوم پزشکی رتبه اول، 8 مرکز تحقیقاتی برگزیده و 3 کمیته تحقیقات دانشجویی رتبه های اول را کسب کردند.

قانعی اضافه کرد: دانشگاه های علوم پزشکی پرچمدار تولید علم در کشور هستند اما با میزان بودجه ای که در اختیار دارند با سختی بسیار فعالیت می کنند. تنها 3 درصد بودجه تحقیقات کشور به پژوهش علوم پزشکی اختصاص دارد که نیاز دارد مسئولان نظام در این زمینه چاره اندیشی کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به بررسی میزان احراز رتبه های برتر و فعالیت پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت و گفت: رتبه های برتر از میان دانشگاههایی هستند که روسای آنها به پژوهش بهای بیشتری داده اند. با توجه به فعالیت توامان آموزش، پژوهش و درمان از سوی اساتید علوم پزشکی نشان می دهد که این افراد فعالیت ویژه ای انجام می دهند.