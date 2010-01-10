پروژه حفاظت از یوزپلنگ افتخار ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که صبح امروز یکشنبه با حضور رئیس سازمان محیط زیست، ‌نمایندگان سازمان ملل و وزارت امور خارجه و جمعی از مدیران کل محیط زیست استانها و کارشناسان و متخصصان محیط زیست برگزار شد از 10 محیط بان برجسته کشور تجلیل شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم گفت: "امروز با افتخار می گوییم یوزپلنگ آسیایی که زمانی نه چندان دور در خوش بینانه ترین حالت ‌معتقد بودند تنها 5 تا 12 قلاده از آن باقی مانده است‌ به حداقل 70 و حداکثر 100 قلاده رسیده است و این امر محقق نشده مگر با تلاش و غیرت محیط بانانی که با خون دل از اینها حفاظت کردند".



محمدجواد محمدی زاده افزود: در ایران هر وقت می خواهیم از شیر یاد کنیم یک افسانه در ذهن داریم و برای جستجوی ببر مازندران نیز باید به کتابها و خاطرات گذشتگانمان مراجعه کنیم. متاسفانه این سرنوشت تلخ و دردناکی بود که برای شیر و ببر ایران اتفاق افتاد و منقرض شدند. شاید این تکلیفی بر گذشتگان ما بوده که از این جانوران حمایت و حفاظت کنند ولی بنا به هر دلیلی این امر محقق نشد.



معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز دیگر نگران انقراض یوز پلنگ نیستیم و می توانیم یوزپلنگ و پروژه حفاظت از یوزپلنگ را به عنوان افتخار ملی معرفی کنیم که با کمک سازمان ملل به نتیجه رسیده و جا دارد این پروژه به عنوان پروژه موفق در سطح منطقه و جهان معرفی شود.



محمدی زاده خطاب به خانم الزیر‌ معاون اجرایی سازمان ملل در تهران که تبعه کره جنوبی است گفت: محیط بانان ما هر کدامشان جومونگی هستند که برای عدالت، ‌حفظ محیط زیست ‌و برای دفاع از انسان و انسانیت و دفاع از میراث طبیعی و حیات انسانی تلاش می کنند.



رئیس سازمان محیط زیست افزود: امروز باید همه تلاشمان را برای حفظ همه گونه های در خطر انقراض گیاهی و جانوری مان معطوف کنیم. ما در این راه با شتاب عمل نمی کنیم و کار کارشناسی انجام می دهیم برای احیای یک گونه منقرض شده نیز سعی داریم موضوعات اکولوژیکی و تغییر اقلیم را نیز مد نظر قرار دهیم.



محمدی زاده از همه اساتید دانشگاهی و متخصصان محیط زیست در داخل و خارج کشور دعوت کرد تا طرح ها و برنامه های خود را برای کمک به حفظ محیط زیست و گونه های در خطر انقراض ایران ارائه دهند و اظهار داشت که سازمان محیط زیست آمادگی پذیرش هر گونه کمک مالی،‌ علمی، ‌آموزشی و.. را دارد.





همچنین ‌معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش محیط بانان در حفظ یوزپلنگ آسیایی گفت: این پروژه به حفظ یوزپلنگ ها بسیار کمک کرده و امروز خوشحالیم که جمعیت یوز به 70 تا 100 قلاده رسیده است.



دکتر محمد باقر صدوق افزود: هر کجا که محیط بانان علاقمند بودند مناطق ما هم حفظ شده ولی بسیاری از محیطبانان دغدغه های دیگری دارند که در راس آنها تامین معیشت شان است که تا حدودی نامناسب است. محیط بان با حقوق 300 هزار تومان دغدغه های زیادی از نظر اقتصادی و اجتماعی دارد.



صدوق خاطرنشان کرد: اینها محروم ترین و مظلوم ترین قشر کارمند کشور هستند که 18 روز تمام را به طور شبانه روزی باید کار کنند در حالیکه حداقل حقوق و مزایا را دارند و امیدواریم با درایت رئیس سازمان محیط زیست این مشکلات حل شود.



معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست همچنین از انجام اقدامات و برنامه هایی برای ارتقاء زندگی محیط بانان در سطح سازمان محیط زیست خبر داد و گفت: بیمه مسئولیت ماموران گارد یکی از مهترین این برنامه هاست. امروز محیط بانانی داریم که در حین درگیری با متخلف،‌ متهم به قتل شدند و منتظر قصاص هستند در حالیکه اگر بیمه مسئولیت بودند این مشکل وجود نداشت از سوی دیگر وقتی محیط بان در زندان است و کسی به داد او نمی رسد محیطبانان دیگر هم دل به کار نمی دهند.



در این مراسم همچنین به 10 نفر از محیط بانان از 10 زیستگاه یوزپلنگ در کشور جوایزی اهدا شد که اسامی آنها به شرح زیر است: برات غلامیان ‌از پناهگاه حیات وحش نایبندان، محمد کلانتری از پارک ملی توران، علی اکبر قربانلو مدیر پارک ملی توران، اکبر عرب امینی از پارک ملی کویر، ‌علی اکبر جعفرپور از پناهگاه حیات وحش درانجیر، علی خواجه از منطقه حفاظت دشه کوه بافق، مجید ملک پور محمدی از منطقه عباس آباد نایین،‌ بهزاد شرافتی از پناهگاه حیات وحش میاندشت، یوسف اسماعیلی از منطقه راور کرمان و جواد شکوهی از پارک ملی سیاهکوه برگزیدگان سازمان محیط زیست بودند.