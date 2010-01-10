به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مستخدمین حسینی درباره سودهای بانکی گفت: در بانکداری جهانی این سود نیست که مشتری را در ادامه تعامل با یک بانک مجاب می کند، بلکه ارائه خدمات نوین بانکی و دریافت حق الزحمه بابت این خدمات است که این رابطه را مداوم می کند. هم اکنون بیش از 75 درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند که این قشر علاقمند به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی است.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه در خصوص برنامه های آتی موسسه، بیان داشت: محور اول راه اندازی سیستم پایا برای اولین بار در نظام بانکی کشور در چند روز آینده خواهد بود که با این سرویس انتقال وجه از یک حساب به چند حساب یا از یک بانک به چند بانک و در سطح خرده پرداخت ها امکان پذیر می شود.

مستخدمین حسینی محور دوم فعالیتهای موسسه را پیاده سازی نرم افزار بانکداری نوین اعلام کرد و گفت: بانکداری الکترونیک، محور سوم کار خواهد بود، ضمن اینکه تلاش برای دست یابی به نسخه تکامل یافته بانکداری الکترونیکی فعلی بدون وجود تهدید های موجود بانکداری در این برنامه دنبال می شود.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه ادامه داد: توسعه تشکیل کارگروههای اصلاح نسبت کفایت سرمایه، اصلاح ساختار اداری، اصلاح ساختار مالی، اصلاح ساختار اعتباری و وصول مطالبات، اصلاح ساختارهای بازاریابی، اصلاح ساختار فعالیتهای بین المللی و برنامه جامع انفورماتیک را می توان به عنوان ابزارهای مهم و تاثیرگذار در تحقق اهداف تعیین شده دانست.

وی ثبت رکورد وصول 60 درصد از مطالبات معوق موسسه را از جمله آمارهایی می داند که بانک مرکزی نیز بر آن صحه گذاشته است که این مهم نیز با تشکیل کارگروه اصلاح ساختار اعتباری و زیر شاخه این کارگروه یعنی کمیته وصول مطالبات معوق حاصل شده است.

مستخدمین حسینی تهیه و تدوین ذخیره گیری های مناسب در قبال انواع تسهیلات، بحث مدیریت ریسک اعتباری، بررسی وضعیت سهامداران و نحوه میزان توزیع سهام و اعمال برنامه برای تطبیق وضعیت سهامداران با قوانین اصل 44 و پیاده سازی اعتبار سنجی مشتریان حقیقی و حقوقی را از جمله فعالیتهای دیگر موسسه اعلام کرد.