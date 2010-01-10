بازنگری در قانون نظام صنفی رایانه ای کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید علی ادیانی راد عصر یکشنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای مازندران در ساری گفت: دستیابی به فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، باعث تحول و تحقق سریع و آسان توسعه اجتماعی، سیاسی و تبادل اطلاعات مهم و حیاتی می شود.

وی با اشاره به توسعه روزافزون فناوری اطلاعات گفت: فناوری اطلاعات و کاربردهای آن هر روز در کشور آثار خود را نمایان می سازد.

وی افزود: راه اندازی زیرساختهای آی تی از گامهای اولیه برای توسعه استان محسوب می شود که در این بین نقش سازمان نظام صنفی رایانه ای حائز اهمیت است.

ادیانی اظهار داشت: توسعه دفاتر خدمات ارتباطی شهری و روستایی برای کاهش رفت و آمد مردم، اتصال خانه های شهری و روستایی به شبکه های اطلاع رسانی و اتصال کلیه دستگاه های اجرایی و غیردولتی به شبکه های اطلاع رسانی از

اولویت های اصلی صنعت آی تی در استان است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: استفاده بهینه از ظرفیتهای فناوری اطلاعات می تواند موجب کاهش میزان مصرف انرژی در کشور شد.

وی خاطرنشان کرد: ایران و مازندران نباید از گردونه و چرخه دستیابی به تکنولوژی جدید و به خصوص در مقوله IT عقب بمانند.

ادیانی نیز گفت: با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی قانون نظام صنفی رایانه که جزو مصوبات مجلس است باید مورد بازنگری قرار گیرد.

عباس رمدانی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران نیز در سخنان اظهار داشت: سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان نماینده این بخش، تنها نقطه تعامل با دولت بوده و بزرگترین متولی حوزه آی تی در بخش خصوصی است.

وی بیان کرد: سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران در راستای پیاده سازی اهداف نظام گام برداشته و امیدوار است با نظارت دقیق بر حسن انجام خدمات ارائه شده، تنظیم روابط بین فعالان این بخش به دفاع از حقوق اجتماعی و ارتقاء دانش فنی فعالان دست یابد.