571 نمونه برداری از مراکز عرضه کالای خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی سعادتی ظهر یکشنبه در گردهمایی مسئولین اتحادیه های صنفی استان با بیان اینکه طی 9 ماهه سال جاری 571 مورد نمونه برداری از مراکز عرضه کالا در استان انجام شده است، افزود: بر اساس برنامه پیش بینی شده سال مالی باید هزار مورد نمونه برداری و دو هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه انجام شود که در حال حاضر در بخش نمونه برداری از مراکز 94 درصد از برنامه جلوتر هستیم.

وی به عملکرد 9 ماهه طرح طاها در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا 750 مورد مراجعه به واحدهای صنفی و 173 مورد بازدید از واحدهای عرضه کننده انجام شده است.

سعادتی زمان آغاز اجرای طرح طاها در خراسان جنوبی را از سال 84 اعلام کرد و افزود: این طرح با نام طرح جامع اجرای هماهنگ استاندارد در سال 84 آغاز و هم اکنون با عنوان طرح طاها در حال اجراست.

وی با بیان اینکه نظارت بر استاندارد بودن کالاها در گذشته تنها در مراکز تولید انجام شده است، تصریح کرد: به دلیل اهمیت عرضه کالا در سطح بازار این امر در قالب طرح طاها مراکز عرضه را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد.

سعادتی با اشاره به اینکه کالاهای مشمول استاندار اجباری تحت پوشش این طرح قرار می گیرند، اظهار داشت: این طرح به منظور استاندارد سازی، ارتقاء سلامت و ایمنی جامعه از طریق کنترل کیفیت اقلام موجود در بازار، ملموس کردن حضور استاندارد در جامعه و اعتمادسازی و توجه جامعه به کیفیت قالب قبول انجام می شود.

وی به پنج برابر شدن اعتبارات این طرح در سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در ابتدای اجرای طرح 30 میلیون تومان اعبتار تخصیص یافته که به 300 تا 400 میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.

سعادتی تدوین بانک اطلاعاتی را از مهمترین مزایای اجرای طرح طاها برشمرد و عنوان کرد: در این راستا کالاهای آزمون شده در سراسر کشور بر اساس کیفیت درجه بندی شده که مبنایی علمی برای خرید کالا به ویژه کالاهای سرمایه ای خواهد بود.

مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی در پایان از وجود 12 بازرس ویژه طرح طاها در استان خبر داد و گفت: در هر شهرستان حداقل یک بازارس و در بیرجند پنج بازرس فعالیت خواهند داشت.

مسئول اجرای طرح طاها در خراسان جنوبی نیز در این گردهمایی، گفت: در راستای اجرای طرح طاها در استان نمونه برداری از صنایع غذایی، شیمیایی و بهداشتی به طور کامل انجام شده است.

محمد اکبری به عدم آشنایی برخی فروشندگان با کالاهای مشمول استاندارد اجباری اشاره کرد و افزود: در این راستا 750 مورد پوستر اطلاعاتی در مراکز عرضه نصب شده است.

مسئول اجرای طرح طاها در خراسان جنوبی به افزایش فروش بخاری های گازی در استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه کلیه بخاریهای موجود در بازار استان از نظر علامت استاندارد و سیستمهای هوشمند مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رئیس مجموع امور صنفی خراسان جنوبی نیز در این مراسم افزایش تولید ملی، کاهش بیکاری و ارتقاء رفاه مردم و بازاریان را از جمله نتایج مطلوب اجرای طرح طاها عنوان کرد.

مرتضی یزدان شناس اطلاع رسانی گسترده در زمینه کیفیت کالاهای داخلی و خارجی را ضروی دانست و افزود: این امر موجب می شود تا واحدهای عرضه متحمل ضرر و زیان نشوند.