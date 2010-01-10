تقابل دیدنی برادران کریمی / ملی پوشان نیمکت نشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه هایی از این مسابقه که در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد را می خوانید :

* نزدیک به 2 هزارتماشاگرکه اکثریت آنها را طرفداران استیل آذین تشکیل می دادند از نزدیک این مسابقه را تماشا می کردند. البته تماشاگران راه آهن که اغلب آنها دانش آمور بودند از نظم و سازمان یافتگی بیشتری برخوردار بودند.

* تماشاگران استیل آذین بیش از آنکه مدیرعامل این باشگاه را تشویق کنند، به تشویق انصاریفرد پرداختند.

* در ابتدای این دیدار فرشید کریمی با دسته گل به سمت حمید استیلی سرمربی استیل آذین رفت و با او روبوسی کرد.

*تماشاگران با شعار"کریمی یادت باشه - میلاد سرورته" برتری های تکنیکی هافبک تازه وارد تیم ملی را به رخ این بازیکن اسبق تیم ملی کشیدند.

*حلقه اتحاد بازیکنان راه آهن قبل از شروع مسابقه این باربرخلاف روال همیشگی با حضور کادر فنی و بازیکنان نیمکت نشین در میانه زمین برگزار شد.

* در حالی که در آخرین دیداری که ورزشگاه اکباتان میزبان دیدارهای لیگ بود(راه آهن - اکباتان) اسکوربورد این ورزشگاه دچار اشکالات فنی بود، با تلاش مسئولان ورزشگاه اسکوربورد برای این دیدار آماده شده بود و صحنه های آهسته مسابقه را پخش می کرد.

* بیوترمربی هلندی تیم ملی و دستیار افشین قطبی از جمله میهمانان ویژه این مسابقه بود که نکاتی را از این مسابقه یادداشت برداری می کرد.



* مارکار آقاجانیان ، ناصرپورمهدی ، ابراهیم اسدی ، جمعی از مسئولان اسبق تیم فوتبال پاس و مدیران عامل دو باشگاه راه آهن و استیل آذین از جایگاه ویژه این مسابقه را تماشا می کردند.

*عملکرد ضعیف مسعود همامی در دیدار دوستانه مقابل ذوب آهن و دریافت 4 گل از این تیم اصفهانی باعث شده بود تا کادر فنی تیم راه آهن از وجود فرشید کریمی درون دروازه این تیم استفاده کند که تقابل برادران کریمی از جمله جذابیت های این دیدار بود.

* حسین کعبی و فریدون زندی در لیست 18 نفره تیم استیل آذین قرار داشتند و به نظر می رسد به دلیل خستگی ناشی از سفر تیم ملی به سنگاپور در ترکیب اصلی قرار نگرفته بودند.

* تماشاگران دو تیم با بکار بردن پسوند بازیکنان خارجی نظیر مالدینی ، برگومی ، سیمن ، وین رونی و ... به تشویق بازیکنان دو تیم می پرداختند.