دعوت از رئیس مجلس شورای اسلامی برای سفر به اوگاندا

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کادو نبائی فرستاده ویژه رئیس مجلس اوگاندا و هیئت همراه در خلال ملاقات خویش با مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که ظهر امروز یکشنبه در محل مجلس صورت گرفت با علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ملاقات کرد و پیام دعوت رئیس مجلس اوگاندا ازدکتر لاریجانی برای شرکت در اجلاس آتی اتحادیه بین المجالس در کامپلا را تقدیم وی کرد.

لاریجانی با آرزوی موفقیت برای اوگاندا در برگزاری اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی موافقت خویش جهت شرکت در این اجلاس را اعلام داشت.

کاظم جلالی نیز در دیدار خود با هیئت مذکور با اشاره به روند رو به رشد مناسبات دو کشور گفت: ایران و اوگاندا از امکانات و توانایی های فراوانی برای تعمیق و توسعه مناسبات فی مابین برخوردارند که باید در راستای منافع مشترک از آنها بهره گیرند.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه دیدار خود بر ضرورت و اهمیت اتخاذ مواضع مشترک کشورهای مسلمان و پرهیز از طرح تفرقه افکنانه تاکید کرد و افزود: در شرایط کنونی اتخاذ مواضع مشترک از سوی کشورهای مسلمان پیرامون مسائل عمده جهان اسلام یک ضرورت است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیته اجرائی اتحادیه بین المجالس اسلامی در پایان این دیدار آمادگی مجلس شورای اسلامی را جهت در اختیار قرار دادن تجربیات فنی و اجرائی خود در برگزاری کنفرانس این اتحادیه در کامپلا را اعلام داشت.

ابراهیم کادو نبائی نیز در این دیدار با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی بویژه اتحادیه بین المجالس اسلامی گفت: جمهوری اسلامی امروز یکی از کشورهای پیش رو در زمینه دفاع از حقوق مسلمانان می باشد.

فرستاده ویژه رئیس مجلس اوگاندا در ادامه این دیدار با تقدیر از مواضع ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مردم مظلوم فلسطین گفت: حمایت همه جانبه ملت ایران از مردم بی دفاع فلسطین باید سرمشق دیگر ملت ها قرار گیرد.