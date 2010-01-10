تنها راه حل رفع مشکلات ترافیکی ارومیه مدیریت واحد شهری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدباقر داریانی عصر یکشنبه در دهمین جلسه شورای ترافیک استان بیان داشت: برای اولین بار آیین نامه لایحه قانون مدیریت حمل و نقل در دومین جلسه کارگروه ماده 10 با حضور استاندار آذربایجان غربی برگزار و راه های مدیریت واحد در حوزه حمل و نقل اتخاذ شد.

وی ادامه داد: تدوین ساختار جدید مدیریت و تحت پوشش قرار دادن آژانش های تاکسی تلفنی، ساماندهی وانت بارها که سهم عمده ای در تصادفات استان بر عهده دارند به همراه سایر بخشهای تاثیرگذار در ترافیک شهرهای استان با مدیریت یکپارچه قابل حل خواهد بود که جزو برنامه های شهرداری ارومیه در حال اجراست.

داریانی در ادامه با تاکید بر فرهنگ سازی در بحث ترافیک ارومیه خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام راهنمایی و رانندگی استان امسال 59 درصد از تلفات ناشی از تصادفات در اثر برخورد عابرین پیاده با وسایط نقلیه بود که نشان دهنده عدم فرهنگ سازی در این بخش است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: نحوه استفاده بهینه از امکانات که در حوزه حمل و نقل و ترافیک استان وجود دارد در ایجاد فرهنگ ترافیک در بین مردم جامعه بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه مرکز کنترل ترافیک اقدامی مناسبی در جهت مدیریت مشکلات ترافیکی استان به شمار می رود، بیان داشت: باید تمامی دستگاه های اجرایی متولی در این خصوص با این مرکز نهایت همکاری لازم را داشته باشند.

داریانی همچنین با اشاره به لایحه احکام بودجه سال 89 گفت: امسال بر اساس این لایحه 740 میلیارد ریال به عنوان بودجه عمرانی استان پیش‌ بینی شده که از این میزان 240 میلیارد ریال به صورت عمومی به این بخش اعتبار اختصاص داده می شود.