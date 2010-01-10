  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۶

وجود یک میلیون کتاب در کتابخانه های کانونهای مساجد خراسان رضوی

وجود یک میلیون کتاب در کتابخانه های کانونهای مساجد خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان رضوی از وجود بیش از یک میلیون کتاب در کتابخانه های کانونهای مساجد این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین عبدالهی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل کانون فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی افزود: مخزن کتابخانه های  کانونهای مساجد خراسان رضوی دارای یک میلیون و 307 هزار و 650 کتاب در موضوعات مختلف مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و ... است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان رضوی از 331 باب کتابخانه کانونهای مساجد در استان خبر داد و اظهار داشت: تعداد مراجعان به کتابخانه ها تاکنون 78 هزار و 500 نفر است.

عبداللهی افزود: 670 عدد قفسه، 365 عدد میز، یک هزار و 460 عدد صندلی، 292 هزار عنوان کتاب کمک آموزشی و 443 هزار عنوان کتاب عمومی، 33 نرم افزار کتابداری کاووش به کتابخانه های استان تاکنون اهدا شده است.

وی گفت: فهرست نویسی و رده بندی 151 هزار و 254 جلد از کتب، اهدا یک هزار و 34 عنوان کتاب، اهدا 204 قفسه و 45 هزار و 900 عنوان کتاب از عمده ترین فعالیتهای دبیرخانه استان است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان رضوی ازبرگزاری دوره کارورزی با حضور 51 کتابدار با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی استان خبر داد و افزود: برگزاری شش نشست تخصصی کتابداری با حضور 102 کتابدار و دوره های آموزشی کتابداران، برگزاری مسابقات کتابخوانی و تقدیر از کتابداران برتر و نمونه استان از دیگر فعالیتهای دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان رضوی در جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی است.

کد مطلب 1014754

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه