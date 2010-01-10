وجود یک میلیون کتاب در کتابخانه های کانونهای مساجد خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین عبدالهی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل کانون فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی افزود: مخزن کتابخانه های کانونهای مساجد خراسان رضوی دارای یک میلیون و 307 هزار و 650 کتاب در موضوعات مختلف مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و ... است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان رضوی از 331 باب کتابخانه کانونهای مساجد در استان خبر داد و اظهار داشت: تعداد مراجعان به کتابخانه ها تاکنون 78 هزار و 500 نفر است.

عبداللهی افزود: 670 عدد قفسه، 365 عدد میز، یک هزار و 460 عدد صندلی، 292 هزار عنوان کتاب کمک آموزشی و 443 هزار عنوان کتاب عمومی، 33 نرم افزار کتابداری کاووش به کتابخانه های استان تاکنون اهدا شده است.

وی گفت: فهرست نویسی و رده بندی 151 هزار و 254 جلد از کتب، اهدا یک هزار و 34 عنوان کتاب، اهدا 204 قفسه و 45 هزار و 900 عنوان کتاب از عمده ترین فعالیتهای دبیرخانه استان است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان رضوی ازبرگزاری دوره کارورزی با حضور 51 کتابدار با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی استان خبر داد و افزود: برگزاری شش نشست تخصصی کتابداری با حضور 102 کتابدار و دوره های آموزشی کتابداران، برگزاری مسابقات کتابخوانی و تقدیر از کتابداران برتر و نمونه استان از دیگر فعالیتهای دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان رضوی در جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی است.

