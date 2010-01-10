افزایش میزان گوگرد هوای ارومیه/ لزوم برخورد با خودروهای گازوئیلی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز آراسته عصر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی افزود: به دلیل تردد خودورهای گازوئیلی در داخل محدوده شهر ارومیه شاهد افزایش میزان آلودگی و بالا رفتن میزان گوگرد در هوای این شهرستان هستیم که در صورت ادامه این روند موجب آثار افزایش آلودگی می شود.

وی با اشاره به ایجاد مراکز معاینه فنی خودرو در شهرستان ارومیه اظهار داشت: بر اساس بازدیدهای به عمل آمده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خودرو زیادی به این مراکز مراجعه نمی کنند زیرا هیچ قانون و الزامی برای این امر وجود ندارد.

آراسته خاطرنشان کرد: این امر موجب تردد خودورهای فرسوده و آلوده کننده هوا در داخل شهر و در پی آن آلودگی شدید هوای شهرستان ارومیه شده است.

این مسئول از اعضای شورای فنی خواست در خصوص مراجعه هر شش ماه یکبار یا سالانه خودورها به مراکز معاینه فنی راهکارهایی در خصوص الزامی شدن مراجعه به این مراکز اتخاذ کنند.