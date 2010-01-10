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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۱۵

فرح آبادی:

شهرداری ساری در اجرای قانون کم کاری می کند

شهرداری ساری در اجرای قانون کم کاری می کند

ساری - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر ساری گفت: شهرداری ساری در اجرای قوانین و مقررات کم کاری می کند و باید این روند اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مهدی رضایی فرح آبادی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری افزود: شهرداری به علل نامعلوم جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز را نمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز و بی کیفیت به صورت یک فرهنگ در مرکز استان درآمده است.

رضایی اظهار داشت: باید در این مورد هرچه زودتر کار کارشناسی صورت گیرد.

دیگر عضو شورای شهر ساری نیز گفت: در ساخت و سازها توجه به کیفیتها کمترین سهم را داشته است.

محمد دامادی خاطرنشان کرد: باید سازه ها ملزم به اجرای کار لفاف سازی در طبقات سوم و چهارم و بالاتر شوند و باید طی جلسه ای با حضور دستگاه های دست اندر کار و تصویب قوانین لازم و کارشناسی شده نسبت به ساخت و سازهای با کیفیت همراه با کمترین تخلفات اقدام شود.

در این جلسه تصویب شد که به موجب ماده 70 قانون شوراها، شورای شهر ساری از 25 بهمن ماه به مدت 10 روز تعطیل باشد و اعضای شورا از مرخصی شش ماهه خود استفاده کنند.

بر اساس این قانون اعضای شوراهای شهر می توانند در هر فصل سال معادل هفت روز درخواست مرخصی و تعطیلی شورا را داشته باشند.

کد مطلب 1014779

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