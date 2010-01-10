فعالیتهای فرهنگی در لابلای پروژه های عمرانی دانشگاه ارومیه فراموش شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده عصر یکشنبه با هدف بازدید از پروژه های عمرانی در دست اقدام و ساختمانهای موجود برخی دانشکده های دانشگاه ارومیه در محل دانشگاه ارومیه حضور یافت اما با خیل عظیمی از انتقادات و اعتراضات دانشجویان، اساتید و حتی قائم مقام نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه مواجه شد.

این درحالیست که در طول سه چهار سال اخیر مسئولان دانشگاه ارومیه توجه ویژه به اجرای طرحهای عمرانی را در دستور کار خود قرار داده اند.

هر چند با توجه به اقدامات عمرانی انجام یافته ضروت ایجاد فضای آموزشی در استان احساس می شود اما بی توجهی به مقوله فرهنگ به دلیل لطمات جبران ناپذیر، به راحتی قابل گذشت نیست چرا که این امر حوادث زیادی از جمله حادثه فوت دانشجوی فیزیک دانشگاه ارومیه به دلیل عدم رعایت و نظارت بر استانداردهای خوابگاهی و .. را به همراه داشت که لزوم اتصال حلقه های عمرانی، علمی، آموزشی و فرهنگی در دانشگاه ارومیه را دو چندان می کند.

پروژه 500 تختخوابی خواهران و برداران در قالب سه دستگاه با اعتبار مصوب بالغ بر 17 میلیارد و 614 میلیون ریال با 60 درصد پیشرفت فیزیکی اولین پروژه ای بود که مورد بازدید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفت.

قدمت خوابگاه های دولتی دانشجویی ارومیه به 22 سال می رسد

هم اکنون دو هزار و 400 نفر در خوابگاههای دولتی و شش هزار دانشجو در 50 خوابگاه استیجاری و خودگردان ساکن هستند که به گفته ی معاون دانشجویی دانشگاه ارومیه بیش از یک هزار و 500 دانشجو اضافه بر ظرفیت این خوابگاهها اسکان یافته اند.

محبوب طالعی درحاشیه بازدید استاندار آذربایجان غربی از خوابگاه 500 تختخوابی خواهران و برداران دانشگاه ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر قدمت خوابگاه های دانشگاه ارومیه را 22 سال عنوان کرد و بیان داشت: اکثر خوابگاههای دانشگاه ارومیه در حال فرسودگی مطلق بوده و نیازمند بازسازی سیستم گرمایشی، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی هستند.

وی با انتقاد از عدم صدور مجوز وزارت علوم جهت احداث پروژه های خوابگاهی جدید با توجه به نیاز استان اظهارداشت: در صورت صدور مجوز جدید و حمایتهای اعتباری ملی از سوی وزارت علوم حداقل پنج سال برای مطالعه، طراحی و ساخت واحدهای خوابگاهی جدید زمان لازم است.

مجوز تبدیل پردیسدانشگاه ارومیه به شهرک بعد از 20 سال صادر نشده است

معاون دانشجویی دانشگاه ارومیه با اعلام اینکه متاسفانه برخی دستگاههای اجرایی خدمات رسان استان با دانشگاه در خصوص تامین و تصفیه آب و ایاب ذهاب دانشجویان با دانشگاه همکاری های لازم را ندارند، خاطر نشان کرد: پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه برای بهره مندی از امکانات زیر ساختی نیازمند صدور مجوز تبدیل به شهرک دانشگاهی شدن این سایت بزرگ بود که متاسفانه هم اکنون با گذشت 20 سال هنوز از سوی استانداری آذربایجان غربی اقدامی جهت صدور این مجوز انجام نشده است.

به گفته طالعی متاسفانه با وجود زمین های خالی زیاد در اطراف پردیس شهر در سال 66 مجوز احداث دانشکده های دانشگاه ارومیه در منطقه نازلو با 15 کیلومتر فاصله از شهر ارومیه صادر شده که این امر در حال حاضر مشکلات زیادی برای مجموعه دانشگاه ایجاد کرده است.

سرانه فضای ورزشی دانشگاه ارومیه 120 سانتیمتر می رسد

سالن ورزشی مخصوص بانوان و پسران و استخر سرپوشیده از جمله دیگر طرحهای بود که جلال زاده از روند اجرای آنها بازدید کرد.

رئیس دانشگاه ارومیه در این بازدید با بیان اینکه هم اکنون سرانه فضای ورزشی دانشگاه به ازای هر دانشجو 90 سانتیمتر است، بیان داشت: در حال حاضر چهار سالن سرپوشیده، سه زمین چمن و دو استخر سرپوشیده در دست احداث است که با بهره برداری از این پروژه ها سرانه فضای ورزشی به 120 سانتیمتر افزایش خواهد یافت.

به گفته صدقی با بهره برداری از این اماکن ورزشی دانشگاه ارومیه از لحاظ شاخص های ورزشی در بین سایر دانشگاههای کشور رتبه اول را کسب خواهد کرد.

آزمایشگاه های دانشکده کشاورزی باید تجهیز شوند

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه نیزدر جریان بازدید استاندار از این دانشکده از کمبود فضای کلاسی و اداری انتقاد کرد و گفت: کمبود فضا باعث پارتیشن بندی راهروی دانشکده فعلی با قدمت 44 سال شده است.

محمود رضازاده باری با بیان اینکه طرح توسعه این دانشکده در قالب ساختمان جدید آموزشی با 42 درصد پیشرفت در دست احداث است، بیان داشت: در حال حاضر سه هزار دانشجو در هشت رشته علوم دامی، تغذیه و اصلاح نژاد دامی، صنایع غذایی، گیاه پزشکی، زراعت و اصلاح نباتات با همکاری 80 نفر هیئت علمی در حال تحصیل هستند.

یکی از دانشجویان رشته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی طی بازدید استاندار آذربایجان غربی ضمن انتقاد از فرسوده بودن تجهیزات آزمایشگاهی این دانشکده، بیان داشت: نبود حمایت دانشگاه از اشتغال دانشجویان و عدم جذب این افراد در کارهای اجرایی دستگاهها برای استفاده از توان علمی و فنی آنها از دیگر مشکلات فارغ التحصیلان با وجود کشاورزی بودن استان است.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان این رشته ها باید در مراکز تحقیقات کشاورزی جذب شوند، افزود: یک فرد بی سواد نیز توانایی احداث گلخانه دارد.

بازدید از شهرک فناوری دانشگاه ارومیه و دیدار با اعضای هیئت علمی، مدیران گروه ها و روسای دانشکده ها برنامه های پایان بخش سفر نیم روزه استاندار آذربایجان غربی به دانشگاه ارومیه بود.

بودجه برنامه های فرهنگی دانشگاه ارومیه ناچیز است

قائم مقام نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ارومیه در این دیدار از ناچیز بودن بودجه برنامه های فرهنگی دانشجویی این دانشگاه نسبت به بودجه های عمرانی انتقاد کرد و گفت: با ادامه این روند شاهد بروز معضلات فرهنگی غیر قابل جبران در سطح دانشگاهها بخصوص خوابگاهها خواهیم شد.

سید مهدی قریشی نبود فضای مناسب در خوابگاهها برای برگزاری جلسات دینی را از دیگر مشکلات عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون هیچ نظارت حراستی و فرهنگی در خوابگاههای دانشجویی اعمال نمی شود.

وی ضمن انتقاد از عدم توجه کافی مسئولان دانشگاه به اجرای برنامه ها و مسائل فرهنگی دانشجویان، خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری بیشتری باید در حوزه فرهنگی دانشگاه انجام شود.

معاون دانشجویی دانشگاه ارومیه نیز در این دیدار فراهم کردن معیشت و امنیت را شروط اصلی ارتقای فرهنگی در جامعه عنوان کرد و افزود: عدم بهره گیری مطلوب از برنامه ریزی فرهنگی نتیجه عدم مدیریت صحیح منابع و امکانات موجود است.

محبوب طالعی نقد منصفانه را محور توسعه و اصلاح امور دانست و گفت: باید در این راستا مقوله های اساسی کار فرهنگی، راههای ارتقا هویت فرهنگی، استخراج دستورالعمل های فرهنگی از آیات وحی و ارائه نحوه مطلوب ارتباط فرهنگی مورد توجه برنامه ریزان وزارتی باشد.

وی خواستار تشکیل کرسی های آزاد اندیشی و فراهم کردن بستر نقد آرمانی در دانشگاهها شد و اظهار داشت: از بین رفتن واگرایی های فرهنگی و تنش های قومیتی نتیجه ایجاد این کرسی ها خواهد بود.

بودجه مصوب و غیر مصوب فرهنگی دانشگاه ارومیه در سالجاری دو میلیارد و 33 میلیون ریال است این در حالی است که بر طبق گزارش رئیس دانشگاه ارومیه در حال حاضر 23 طرح عمرانی در دانشگاه ارومیه با اعتباری بالغ بر 69 میلیارد ریال در حال احداث است.