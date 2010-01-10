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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۲۳

سازمان هواپیمایی اعلام کرد:

نقص فنی ایلوشین ایرانی در اوکراین

نقص فنی ایلوشین ایرانی در اوکراین

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد هواپیمای ایلوشین باری 76 متعلق به شرکت ایرانی "یاس" در فرودگاه اوکراین با نقص فنی مواجه شد.

رضا جعفر زاده در گفتگو با مهر گفت: هواپیمای ایلوشین باری 76 متعلق به شرکت ایرانی "یاس" دیشب به وقت محلی پس از به زمین نشستن در فرودگاه بوریس پل کیف (پایتخت اوکراین) دچار آسیب جزیی شد.

وی افزود: هیچ مشکلی برای 8 خدمه و 5 سرنشین هواپیمای ایلوشین باری 76 به وجود نیامده است. 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: به زودی نقص فنی این هواپیما برطرف شده و به پرواز خود ادامه خواهد داد.

پیش از این، سخنگوی وزارت راه اوکراین گفته بود: هواپیمای ایرانی ایلوشین در لحظه فرود به دلیل نامعلومی به شدت با باند فرودگاه برخورد کرد و قسمتهایی از بدنه و چرخهای آن آسیب دید. 

کد مطلب 1014787

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