پاس همدان بسیار بسته بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید باقری نیا عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: این دیدار بار فنی خاصی نداشت و هیچکدام از دو تیم ارائه گر یک بازی با کیفیت و قابل قبول نبودند.

وی افزود: در نیمه اول این دیدار روی یک اشتباه فردی گل دریافت کردیم و پس از آن تیم پاس همدان یک بازی بسیار بسته را در دستور کار خود قرار داد که بازیکنان ما نیز نتوانستند از این بازی بسته بهره ای ببرند و در نهایت بدون به ثمر رساندن گل این بازی را واگذار کردند.

باقری نیا تصریح کرد: نیمه دوم که بازیکنان استقلال اهواز برای جبران گل خورده وارد میدان شدند متاسفانه شتاب زده عمل کردند و ابتکار عمل را در اختیار بازیکنان حریف قرار دادند تا آنها با یک بازی بسته از تک گل خود محافظت کنند به گونه ای که هر آنچه را که از بازیکنان خواسته بودم به صورت برعکس در زمین پیاده کردند.

باقری نیا اظهار داشت: متاسفانه در نیم فصل تمرینان مطلوبی را پشت سر نگذاشته ایم به خصوص اینکه بازیکنان خارجی ما نیز خیلی دیر به جمع سایر بازیکنان استقلال اهواز ملحق شدند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز افزود: در جمع باید عنوان کنم که در این بازی به هیچ وجه خوب نبودیم اما امیدوارم در بازی های آینده امتیازات لازم برای قرار گرفتن در یک رتبه قابل قبول کسب کنیم.

دیدار دو تیم استقلال اهواز و پاس همدان از سری رقابت های هفته بیست و یک لیگ برتر باشگاه های کشور عصر یکشنبه با تک گل روزبه شاه علی دوست در دقیقه 41 به سود پاس به پایان رسید.