بازی دو تیم پاس و استقلال اهواز در سطح لیگ برتر نبود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی اصغر مدیر روستا عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: با وجود اینکه سه امتیاز شیرین این بازی را به دست آوردیم اما باید اعتراف کنم دو تیم بازی ضعیفی را به نمایش گذاشتند و این دیدار در سطح بازی های لیگ برتر نبود.

وی افزود: البته بازی روز شنبه پرسپولیس و ذوب آهن نیز بسیار ضعیف بود و بار فنی نداشت به همین دلیل احساس می کنم در هفته اول پس از 18 روز تعطیلی بازی تیمها از کیفیت قابل قبولی برخوردار نباشد.

مدیر روستا عنوان کرد: قبل از بازی به بچه ها پاس همدان گفتم نباید به علت کسب چند نتیجه خوب، در این دیدار دچار غرور شوند که خدا را شکر موفق شدیم سه امتیاز با ارزش این بازی خارج از خانه را تصاحب کنیم.

سرمربی پاس همدان در خصوص حریف امروز خود نیز گفت: استقلال اهواز در این فصل نشان داده تیم با شخصیتی است اما آنها در دو پست به شدت با مشکل مواجه هستند و ما نیز از این ضعف آنها نهایت بهره برداری را کردیم و موفق به کسب پیروزی در این بازی سخت شدیم.

مدیر روستا تاکید کرد: در نیم فصل اول امتیازات فراوانی را از دست دادیم که امیدواریم در بازی های آینده این نتایج ضعیف را جبران کرده و در لیگ برتر باقی بمانیم.