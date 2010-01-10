وساطت مسئولان مانع شکایت علیه باشگاه پیام به دادگاه بین المللی فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خداداد عزیزی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرح آخرین وضعیت دریافت طلب خود از باشگاه پیام افزود: پس از اینکه بدهی پیام به من و بازیکنان سابق این تیم توسط باشگاه پرداخت نشد، بنده قصد داشتم به صورت حقوقی پیگیر موضوع باشم و از این باشگاه به دادگاه بین المللی فوتبال (CAS) شکایت کنم که پس از آن مسئولان فدراسیون و شخص سردار عزیز محمدی از من خواستند تا یک ماه دیگر به باشگاه پیام مهلت دهم.

سرمربی اسبق پیام خراسان اظهار داشت: طی صحبتی که با دوستان در فدراسیون داشتم قرار شد تا 26 دی ماه به باشگاه پیام در زمینه پراخت بدهی فرصت داده شود و اگر طلب من و دیگر بازیکنان پرداخت نشد از این تاریخ به بعد است که به کمک فدراسیون تصمیم گیری های جدیدی را اتخاذ خواهیم کرد.

عزیزی در خصوص شکایت باشگاه پیام از وی افزود: من تاکنون چنین چیزی را نشنیده ام و اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، باید بگویم که واقعا خنده دار است چرا که این فرافکنی ها مختص افرادی است که طی سالهای همیشه در پی آن بوده اند که شهرتی را بدست آورند.

وی تصریح کرد: من و بازیکنان گذشته پیام به دلیل عدم پرداخت بدهی های این باشگاه شکایت کرده ایم، حال برخی از عوامل تازه وارد این باشگاه که بنده نیز نه آنها را دیده ام و نه می شناسم صحبت های خنده دار تحویل رسانه ها می دهند.

سرمربی اسبق پیام خراسان با اشاره به اهمیت جلسه بیست و ششم دی ماه، خاطر نشان کرد: این جلسه با حضور عوامل فدراسیون، کمیته انضباطی و همچنین مدیر عامل باشگاه پیام برگزار خواهد شد و امیدوارم نتایج مثمر ثمری را در پی داشته باشد چرا که همه چیز به این جلسه بستگی دارد.