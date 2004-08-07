موقعيت ممتاز استان قزوين مي تواند صنايع تهران را به سوي خود جذب كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، موسوي لاري دراين مراسم با تجليل از خدمات ارزشمند مسعود امامي استاندار فقيد قزوين اين استان را داراي موقعيت ممتازي خواند كه به دليل فاصله مناسبش با تهران مي تواند صنايع را از پايتخت به سوي خود جذب كند.



وي با اشاره به اينكه استان قزوين از ظرفيت هاي مختلفي براي توسعه برخوردار است، خواهان شناسايي جايگاه آن به عنوان قطب اقتصادي و صنعتي كشور شد.

وزير كشور با اشاره به اينكه موفقيت استانداران در گرو همكاري مجموعة مديران منطقه اي، نمايندگان مجلس و روحانيون مي باشد، حمايت از استانداران را عامل مهم تقويت مديريت استان ذكر كرد و با بيان نظر مقام معظم رهبري مبني بر اينكه استانداران نماينده عالي نظام در مناطق خود مي باشند، گفت: انجام امور هماهنگي مديران استان با استاندار خود جزو تكاليف قانوني آنان است.



موسوي لاري، ايجاد همدلي و همراهي با همه اقشار جامعه، مشاركت در تدوين برنامه چهارم و برنامه چشم انداز بيست ساله و ايجاد بستر امن براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي در استان را از وظايف مهم استانداران برشمرد و اظهار اميدواري نمود تا قدر شناسي از خدمات استانداران جزو ميراثي باشد كه از نحوه خدمت آنان در اذهان مردم باقي مي ماند.



براساس اين گزارش در جلسه فوق «آزرمي» نيز به عنوان معاون برنامه ريزي و اداري و مالي استانداري قزوين معرفي گرديد.

گفتني است؛ محموديان پيش از اين به عنوان معاون استاندار ايلام، سرپرست استاندار ايلام، و نيز معاون و سرپرست استانداري قزوين انجام وظيفه نموده است.



آزرمي نيز پيش از اين فرمانداري تهران را در سوابق خدمتي خود داشته است.