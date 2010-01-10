دعوت از علی لاریجانی برای حضور در بحرین/ تاکید بر برقراری ثبات در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحکیم و تعمیق و گسترش هر چه بیشتر مناسبات برادرانه میان دو کشور دوست جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بحرین و تداوم همکاری‌های مجلسین دو کشور و دو ملت برادر و بنا به دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خلیفه الظهرانی رئیس مجلس نمایندگان پادشاهی بحرین در تاریخ 16/ 10/ 88 لغایت 20/ 10/ 88 در راس هیئتی از نمایندگان مجلس نمایندگان بحرین از جمهوری اسلامی ایران دیدار رسمی به عمل آوردند.

همچنین خلیفه الظهرانی در خلال این دیدار رسمی ملاقات‌ها و مذاکرات مثبت و سازنده‌ای با دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، سعید جلیلی دبیر شورایعالی امنیت و منوچهر متکی وزیر امور خارجه و سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی انجام داد و مسائل مورد علاقه و اهتمام طرفین به ویژه روابط دوجانبه و راه‌های توسعه همکاریها و نیز قضایای مهم منطقه‌ای، اسلامی و بین‌المللی مورد بحث و گفتگوی طرفین قرار گرفت.

علی لاریجانی ضمن استقبال رسمی از میهمان گرامی خود و با انجام مذاکرات سازنده در محیطی آکنده از صمیمیت و مودت و اخوت اسلامی و با شفافیت قضایای مورد عنایت و اهتمام فیمابین به ویژه در ابعاد روابط دوجانبه، همکاری‌های پارلمانی، مسائل منطقه‌ای، تحولات و چالش‌های بین‌المللی، جهان اسلامی را مورد بررسی قرار داده و بر موارد و مطالب مشروحه زیر تاکید و توافق کردند.

الف- در سطح مناسبات دو جانبه

1- طرفین ضمن ابراز خرسندی از روند مناسبات و همکاری‌های رو به رشد فیمابین دو کشور برادر، سفر رسمی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی به پادشاهی بحرین در آبان ماه 1386 را به عنوان دستاوردی مثبت و بزرگ در جهت پشتیبانی از روابط دو کشور تلقی نمودند.

همچنین دو طرف بر تداوم دیدارها در سطح مقامات بلندپایه و بر اهمیت تلاش متقابل برای توسعه هر چه بیشتر همکاری‌ها در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور تاکید کردند.

2- با توجه به پیوندهای دیرینه تاریخی و فرهنگی و سپس همجواری بین دو کشور بر اساس احترام متقابل به حاکمیت یکدیگر، دو طرف بر ضرورت ارتقای هر چه بیشتر همکاری‌ها و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود درجهت تامین خواسته‌ها و آرزوهای دو ملت تلاش کنند.

3- طرفین از تلاش‌های مسئولان ذیربط دو کشور در به اجرا درآوردن توافقنامه‌های امضا شده در زمینه‌های مختلف به ویژه موافقتنامه‌های اقتصادی، بازرگانی و امنیتی فیمابین، تداوم نشست‌های گروهی دوستی پارلمانی در هر دو کشور ابراز رضایت کرده و بر گسترش همکاری‌ها و زمینه‌های جهت ایجاد فرصت‌های جدید همکاری تاکید کردند.

ب- در سطح تحولات منطقه‌‌ای و بین‌المللی

1- طرفین اوضاع و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده و بر تداوم رایزنی‌های بین کشورهای منطقه به منظور مقابله با چالش‌ها و حل و فصل مشکلات مبتلا به منطقه و ایجاد فضای مساعد و مبتنی بر روش‌های مسالمت آمیز و دیپلماتیک به عنوان اصل مهم بین‌المللی در جهت برقراری ثبات و امنیت و آرامش و دوری جستن از هر گونه تشنج و عوامل ناامنی تاکید ورزیدند.

2- طرفین اقدامات جنایتکارانه و غیرانسانی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین از جمله کشتار و دستگیری و ایجاد دیوار حائل نژادپرستانه و محاصره ظالمانه و اعمال سیاست‌های زورمدارانه را محکوم کرده و از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه می‌خواهند تا تلاش‌های خود را به منظور پایان دادن به این اوضاع فاجعه آمیز و رفع محاصره تحمیلی بر مردم فلسطین مبذول نمایند.

3- طرفین ضمن بررسی اوضاع و تحولات داخلی عراق بر اهمیت حفظ حاکمیت و استقلال و پیشبرد روند سیاسی و وحدت ملی با مشارکت فعال همه اقشار و گروهها و طوایف این کشور تاکید و از تلاش‌های دولت عراق به منظور برقراری امنیت و آرامش و همبستگی ملی در عراق حمایت نمودند.

4- طرفین از حق کشورها برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بر اساس مقررات و قوانین بین‌المللی حمایت کردند و خواستار اجتناب از روش‌های مبتنی بر معیارهای دوگانه در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و عاری ساختن منطقه خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی شدند.

در پایان هیئت بحرینی از مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر استقبال شایسته و پذیرایی گرم و میهمان‌نوازی تشکر و تقدیر نمود و از علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی برای بازدید از بحرین دعوت کرد.