روزنامه اعتماد تذکر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمابر این روابط عمومی آمده است: مطلب فوقالذکر بخشی از سخنان معاون امور مطبوعاتی را در نشست با خبرنگاران با تقطیع جملات و حذف صدر و ذیل مطالب درج و به نقد مطلب تحریف شده پرداخته است. این در حالی است که سخنان معاون مطبوعاتی مربوط به آن دسته از نشریات قانونستیزی است که به طور روالمند و با شیطنتهای حرفهای رسانههای استعماری میکوشند با برجستهسازی حواشی و بزرگنمایی یک خبر غیرمهم خبرهای اصلی مملکت را بیاهمیت و حاشیهای نشان دهند یا اخبار مهم اشخاص درجه یک نظام را کوچک سازی کنند و برعکس اخبار اشخاص منزوی و ناراضی و مطالب حاشیهای آنها را با بزرگنمایی و برجسته سازی به تقلید از رسانههای بیگانه به عنوان خبر اول و با تصویر بزرگ منتشر سازند. محتوای مطالب مذکور حاوی توهین، تمسخر، شایعهسازی و تخریب شخصیت حقوقی و ارگانهای رسمی نظام است.
همچنین در پایان این نمابر آمده است: این تذکر به استناد تبصره ماده ٣ "انتقاد سازنده را مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب" مجاز میداند و همچنین بند ١١ ماده ٦ قانون مطبوعات که "پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران" را جایز نمیشمارد صادر شده است.
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