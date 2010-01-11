به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر امکان ذخیره سازی 350 میلیارد متر مکعب گاز در 600 مخزن زیر زمینی در دنیا وجود دارد و حتی برخی از کشورها همچون ترکیه، ژاپن، اکراین، کرواسی، انگلیس، آذربایجان و ایتالیا مخازن متعددی برای ذخیره سازی گاز ایجاد کرده اند، اما ایران به عنوان دومین دارنده ذخیره گاز دنیا از توانایی ذخیره سازی حتی یک متر مکعب گاز نیز برخوردار نیست.

تاکنون طرحهای متعددی همچون سراجه قم، یورتشا ورامین، تلخه گرمسار و شوریجه خراسان برای ذخیره سازی گاز تعریف شده است اما شرکت گاز پیش بینی می کند که اولین طرح ذخیره سازی گاز ایران سال آینده در سراجه قم در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

در همین حال، جواد اوجی مدیرعامل جدید شرکت گاز اخیرا با اشاره به اینکه اولین طرح ذخیره سازی گاز ایران در مخزن سراجه قم تا اردیبهشت سال آینده راه اندازی می شود، گفته است: با نصب و راه اندازی توربوکمپروسور تزریق گاز تا اسفند ماه امسال امکان تزریق و برداشت گاز در مخزن سراجه فراهم می شود.

اما عزیز الله رمضانی مدیرعامل سابق شرکت گاز مرداد ماه امسال از نصب و راه اندازی توربوکمپرسور سراجه قم تا آبان خبر داده و گفته بود: پیش بینی می کنیم عملیات برداشت و تزریق گاز از مخزن سراجه به ابتدای سال آینده موکول شود.

تاخیر 3 ماهه برای راه اندازی توربوکمپرسورهای گاز

به گزارش مهر، برای راه اندازی ذخیره سازی گاز در سراجه قم از سوی شرکت گاز دو فاز تعریف شده که قرار است در فاز اول این طرح در 6 ماهه نخست سال 5 تا 7 میلیون متر مکعب در روز گاز تزریق و در ماههای پایانی سال 7 تا 10 میلیون متر مکعب گاز برداشت شود.

یکی از مهمترین بخشهای طرحهای ذخیره سازی گاز مربوط به بخش تاسیسات تزریق گاز به مخزن است که قرار بود شرکت گاز تا آبان ماه امسال 6 دستگاه توربوکمپرسور را نصب و راه اندازی کند که تاکنون نه تنها این اقدام انجام نگرفته است بلکه پیشرفت اجرای این بخش از مرز 30 درصد هم عبور نکرده است.

در سایر بخشهای طرح ذخیره سازی گاز سراجه نیز با توجه عدم تامین کالا و تجهیزات، جابه جایی پیمانکاران و شرایط خاص ایجاد شده برای مخزن، عملیات اجرایی بر اساس برنامه با تاخیرهایی روبرو است.

سراجه قابلیت ذخیره سازی گاز را ندارد

از دیگر مشکلات پیش روی برای راه اندازی اولین طرح ذخیره سازی گاز ایران کاهش فشار مخزن و ایجاد پدیده لخته شدن مایعات گازی"Retrograde Condensation" در مخزن سراجه قم است به طوری که با بروز این پدیده منافذ اطراف مخزن از مایعات گازی و آب نمک پر شده است.

شدت بروز این پدیده به حدی است که حتی پالایشگاه نفت تهران که از سال 1376 که بخشی از خوراک مایعات گازی خود را از مخزن گازی سراجه قم دریافت می کرد اخیرا از تحویل مایعات گازی این مخزن به دلیل افت مشخصات و کیفیت آن خودداری کرده است.

در همین حال، سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه مدتی است که پالایشگاه تهران از تحویل مایعات گازی سراجه قم خود داری کرده است، گفت: هم اکنون مایعات گازی سراجه قم دارای برخی ناخالصی ها و مقادیری ازت است که استفاده از این مواد در بلند مدت مشکلاتی را در تاسیسات پالایشگاه نفت تهران ایجاد می کند.

اما کارشناسان وزارت نفت نیز با بررسی شرایط فعلی مخزن سراجه قم معتقدند که با توجه به افت شدید فشار گاز، کاهش کیفیت مایعات گازی و لخته شدن آن در سطح مخزن امکان ذخیره سازی گاز طبیعی در سراجه با ابهاماتی روبرو است.

در این میان، اخیرا مسعود سامی وند مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز با مطلوب ارزیابی کردن عملیات اجرایی طرح ذخیره سازی گاز در مخزن سراجه قم، گفته است: تا نیمه نخست برنامه پنجم روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز (معادل 4 فاز پارس جنوبی) مورد نیاز کشور از مخازن ذخیره سازی تامین می شود.

این مقام مسئول همچنین از راه اندازی طرح ذخیره سازی گاز در سراجه تا نیمه فروردین سال آینده خبر داده است که با توجه به شرایط موجود تحقق این هدف کمی دور از دسترس به نظر می رسد.