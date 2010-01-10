  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ دی ۱۳۸۸، ۲۱:۱۰

دستگیری 42 نفر در درگیریهای مذهبی جنوب مصر

دستگیری 42 نفر در درگیریهای مذهبی جنوب مصر

نیروهای امنیتی مصر، 42 نفر را در درگیریهای خشونت بار میان مسلمانان و مسیحیان(قبطی ها) این کشور دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس مصر از دستگیری 42 نفر در درگیریهای مذهبی جنوب این کشور میان مسلمانان و مسیحیان خبر داد.

بر این اساس، پلیس مصر 14 مسلمان و 28 مسیحی را در ارتباط با این درگیریهای خونین در جنوب این کشور بازداشت کرده است. این در حالی است که در این درگیریها 11 مغازه متعلق به مسیحیان و نیز هشت خانه به آتش کشیده شده است.

تجمع مسیحیان شهر نجع حمادی در اعتراض به کشته شدن هفت نفر از مسیحیان و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله افراطیون به جشن میلاد مسیح(ع) در کلیسای عذرا برگزار شده بود.

خاطر نشان می شود که در جشن شب میلاد مسیح(ع) در کلیسای عذرای شهر نجع حمادی، تعدادی از افراد تندرو با گشودن آتش به سوی قبطی‏ها(مسیحیان)، هفت نفر از آنها را کشته و تعدادی را نیز زخمی کردند.

مهاجمان اعلام کرده‏اند که این تهاجم به کلیسا پاسخی به هتک حرمت یک دختر مسلمان از سوی یک جوان قبطی بوده است.

کد مطلب 1014857

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها