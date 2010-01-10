دستگیری 42 نفر در درگیریهای مذهبی جنوب مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس مصر از دستگیری 42 نفر در درگیریهای مذهبی جنوب این کشور میان مسلمانان و مسیحیان خبر داد.

بر این اساس، پلیس مصر 14 مسلمان و 28 مسیحی را در ارتباط با این درگیریهای خونین در جنوب این کشور بازداشت کرده است. این در حالی است که در این درگیریها 11 مغازه متعلق به مسیحیان و نیز هشت خانه به آتش کشیده شده است.

تجمع مسیحیان شهر نجع حمادی در اعتراض به کشته شدن هفت نفر از مسیحیان و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله افراطیون به جشن میلاد مسیح(ع) در کلیسای عذرا برگزار شده بود.

خاطر نشان می شود که در جشن شب میلاد مسیح(ع) در کلیسای عذرای شهر نجع حمادی، تعدادی از افراد تندرو با گشودن آتش به سوی قبطی‏ها(مسیحیان)، هفت نفر از آنها را کشته و تعدادی را نیز زخمی کردند.

مهاجمان اعلام کرده‏اند که این تهاجم به کلیسا پاسخی به هتک حرمت یک دختر مسلمان از سوی یک جوان قبطی بوده است.