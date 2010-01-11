معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فنی و حرفه ای خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در بیش از 26 رشته فنی وحرفه ای تعداد 42 هزار و 44 نفر زن و 18 هزار و 424 کارآموز مرد مهارتهای لازم را در 833 آموزشگاه فعال غیردولتی آموزشهای فنی و خدماتی پست سر گذاشتند.

شهرام ملایی هزاروندی افزود: از میان رشته های مهارتی زنان در رشته فناوری اطلاعات با 19 هزار و 771 نفر بیشترین استقبال و رشته امور اداری با هفت کارآموز کمترین میزان استقبال را داشتند.

ملایی ادامه داد: در بین مردان نیز آموزش رشته فناوری اطلاعات با 12 هزار و 548 نفر بیشترین متقاضی و در رشته هنرهای نمایش با 11 کارآموز کمترین متقاضی را در 9 ماهه گذشته سال جاری داشتند.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی تصریح کرد: آموزش سه رشته امور مالی و بازرگانی، فناوری اطلاعات و مراقبت زیبایی از استقبال بسیار بالایی در بین زنان و مردان برخوردار بوده است.

ملایی تصریح کرد: هم اکنون 16 رشته آموزشی از قبیل خدمات آموزشی، طراحی دوخت، صنایع دستی و هنری، بهداشت و ایمنی، عمران، صنایع غذایی هنرهای تجسمی و نمایش و ... و 14 رشته ویژه برادران شامل برق، عمران، مکانیک، مخابرات، کنترل و ابزار دقیق، صنایع فلزی و الکترونیک و صنایع جوش و ... در آموزشگاه های آزاد استان آموزش داده می شود.