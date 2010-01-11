مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

اسامی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره رازی اعلام شد

تعطیلی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز کلید خورد

حمایت 239 نماینده از بیانات مقام معظم رهبری



اعتماد:

احمدی نژاد از مجلس خواست برنامه دوباره نوشته نشود؛ فرصت کوتاه مجلس برای تصویب برنامه پنجم توسعه

رئیس کمیسیون انرژی: از واردات بنزین از ونزوئلا بی خبریم؛ اولین محموله بنزین ونزوئلا به تهران رسید

متن کامل گزارش کمیته ویژه مجلس درباره دستگیرشدگان پس از انتخابات؛ در زندان کهریزک چه گذشت



ایران:

رئیس جمهور به هنگام تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس نوید داد: تحقق نیمی از چشم انداز 20 ساله با برنامه پنجم

تقدیر از 43 برگزیده تحقیقات پزشکی در جشنواره رازی

مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی: موسسات اعتباری غیر مجاز دیگر مهلت ندارند

ابرار:

احمدی نژاد برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه کرد

افزایش 12 درصدی قیمت آهن در بازار

نحوه استفاده مترو از وام یک میلیارد دلاری اعلام شد

اسرار:

گزارش کمیته ویژه مجلس قرائت شد؛ اصرار دادستان وقت تهران به انتقال بازداشت شدگان به کهریزک

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: ادامه قانون شکنی دولت در خصوص واردات بنزین و گازوئیل

صالحی: غنی سازی 100 درصد حق ماست اما ترجیح ما تامین سوخت از خارج است

ابتکار:

تاکید گزارش کمیته ویژه مجلس از بازداشتی های بعد از انتخابات؛ دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد

آیت الله لاریجانی: برخی در رسیدگی به پرونده ها سنگ اندازی می کنند

احمدی نژاد در هنگام تقدیم برنامه پنجم توسعه به مجلس: شرایط داخلی کشور ممتاز است

اطلاعات:

حقوق و مزایای کارکنان دولت یکسان می شود

مشکل دریافت وام برای اسقاط خودروهای فرسوده برطرف شد

81 فیلم ایرانی برای شرکت در جشنواره فجر آماده می شوند



تهران امروز:

رمزگشایی از معمای کهریزک

برنامه پنجم بالاخره به مجلس رفت

قاضی عسگر سرپرست جدید حجاج

جام جم :

روز پرکار مجلس

با حکم رهبر انقلاب: قاضی عسگر جانشین ری شهری شد

سخنگویان جدید دولت معرفی شدند

واکسیناسیون آنفلوآنزای خوکی در ایران آغاز شد



جوان:

با امضای بیانیه ای صورت گرفت؛ درخواست 240 نماینده برای مجازات عوامل فتنه

پترائوس از طرح های احتیاطی حمله به ایران سخن گفت؛ دیپلماسی ایرانی اوباما زیر چکمه ژنرالها

رئیس جمهور لایحه پنجم توسعه را تقدیم مجلس کرد

جمهوری اسلامی:

پس از تاخیری 6 ماهه؛ رئیس جمهور لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه داد

مجلس خواستار برخورد قانونی با عوامل اصلی فجایع بازداشتگاه کهریزک شد

آلودگی هوای تهران در شرایط هشدار قرار گرفت



جهان صنعت:

احمدی نژاد پس از ارائه برنامه پنجم توسعه: مجلس اعلام کند، بودجه را می دهیم

تعرفه های جدید تلفن همراه اعلام شد؛ افزایش قیمت به دقیقه ای 44 تومان

ویژگی بودجه 89؛ نفت 40 دلاری، دلار 930 تومانی



حمایت:

رئیس جمهور: نخستین و مهمترین اولویت ما ساختن ایران است

طی حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب: سرپرست حجاج ایرانی منصوب شد

وزیر بهداشت: پارازیت مضر نیست!



دنیای اقتصاد:

بانک مرکزی از پیشنهاد بخش خصوصی استقبال کرد؛ واکنش مثبت به طرح نجات تولید

روز خوب بورس برای سهامداران

به رغم دستور رئیس جمهور آرژانتین صورت گرفت؛ ممانعت نظام قضایی از برکناری رئیس بانک مرکزی



سیاست روز:

رئیس جمهور در مجلس مطرح کرد: انعطاف پذیری برنامه پنجم

در بررسی بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مطرح شد؛ عمل به فرامین رهبری شرعا و قانونا واجب است

گزارش کمیته ویژه مجلس از بازداشتگاه کهریزک



فرهیختگان:

قرائت گزارش کهریزک در مجلس

توفان شن زابل را تعطیل کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی: برای تبادل سوخت ضمانت عینی می خواهیم

فرهنگ آشتی:

در گزارش کمیته ویژه مجلس، دادستان وقت تهران مقصر شناخته شد؛ مقتولان کهریزک قربانی ضرب و شتم شدند نه مننژیت

با حکم رهبر انقلاب: قاضی عسکر جانشین ری شهری شد

درخواست منع کاندیداتوری مالکی در انتخابات



کاروکارگر:

گزارش کمیته ویژه رسیدگی به حوادث پس از انتخابات؛ قوه قضائیه درباره مسائل کهریزک باید پاسخگو باشد

رهبر انقلاب سرپرست جدید حجاج ایرانی را منصوب کردند

رئیس قوه قضائیه: وجود بسترهای ارتکاب جرایم سرمایه گذاری های سالم را به خطر می اندازد



کیهان:

با تقدیم لایحه از سوی رئیس جمهور؛ برنامه پنجم توسعه روی میز نمایندگان ملت

هواشناسی: بارندگی در تهران از پنجشنبه آغاز می شود

نفوذ بعثی ها در مراکز دولتی عراق با حمایت آمریکا



وطن امروز:

تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس

"وطن امروز" از قیمتهای غیر واقعی برندهای داخلی گزارش می دهد؛ مافیای پوشاک

معاون سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: جزئیات ثبت نام کنکور کارشناسی فراگیر پیام نور

همشهری:

روز خبرساز نمایندگان در بهارستان

قرائت گزارش اتفاقات کهریزک در صحن علنی

تایید واردات غیر قانونی بنزین در مجلس

هدف واقتصاد:

ویژگی های بودجه 89؛ دلار 930 تومان، نفت 40 دلار

انتقاد وزیر بازرگانی از تعطیلات زیاد کشور

هیئت واگذاری تصویب کرد: انحلال 16 شرکت وزارت صنایع و معادن















