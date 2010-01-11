خط حمله مس با مشکل روبرو شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، لوکا بوناچیچ عصر یکشنبه پس از کسب تساوی مقابل صبا باطری در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل اینکه ابزار مناسب در اختیار ندارم نتوانستم آنگونه که می خواستم تغییرات را در مس اجرا کنم.

وی افزود: به خصوص در خط حمله بازیکنان مس توانایی گلزنی ندارند و در سه بازی اخیر تیم را با مشکل مواجه کرده اند.

بوناچیچ خاطر نشان کرد: در مجموع بازیکنانی که نیاز دارم در اختیار ندارم اما سعی می کنیم با همین توان موجود در آینده بهتر عمل نمائیم.

سرمربی صنعت مس کرمان با اشاره به اینکه مس در این دیدار بسیار بهتر از صبا ظاهر شد و اکثر دقایق بازی را در دست داشت گفت: اگر از موقعیتها به خوبی بهره می بردیم می توانستیم صبا را در کرمان شکست دهیم.

وی یکی دیگر از مشکلات مس را زمین ناهموار ورزشگاه شهید باهنر دانست و عنوان کرد: این زمین جلوی بازی بازیکنان را گرفت و روند دیدار تیم را کند کرده بود.

