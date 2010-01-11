تیم ملی هندبال ایران موفق به شکست ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که یکشنبه شب در ترکیه برگزار شد، با نتیجه 30 بر 26 به پایان رسید. تیم ملی هندبال کشورمان در شرایطی صاحب این پیروزی شد که شنبه شب نخستین دیدار تدارکاتی خود را به ملیپوشان ترکیه واگذار کرده بود.
تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان که برای حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا آماده میشود در ادامه دیدارهای دوستانه خود در ترکیه دو دیدار برابر تیمهای برتر سوپر لیگی هندبال ترکیه انجام داده و سپس راهی گرجستان میشود.
چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی (2011 - سوئد) بهمنماه سال جاری به میزبانی کشور لبنان برگزار میشود که تیم ایران در گروه چهارم این رقابتها با تیمهای لبنان و اردن همگروه است.
نظر شما