تیم ملی هندبال ایران موفق به شکست ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که یکشنبه شب در ترکیه برگزار شد، با نتیجه 30 بر 26 به پایان رسید. تیم ملی هندبال کشورمان در شرایطی صاحب این پیروزی شد که شنبه شب نخستین دیدار تدارکاتی خود را به ملی‎‌پوشان ترکیه واگذار کرده بود.

تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان که برای حضور در رقابت‎های جام ملت‎های آسیا آماده می‎شود در ادامه دیدارهای دوستانه خود در ترکیه دو دیدار برابر تیم‎های برتر سوپر لیگی هندبال ترکیه انجام داده و سپس راهی گرجستان می‎شود.

چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام ملت‏‎های آسیا و انتخابی جام جهانی (2011 - سوئد) بهمن‎ماه سال جاری به میزبانی کشور لبنان برگزار می‏شود که تیم ایران در گروه چهارم این رقابت‌ها با تیم‏های لبنان و اردن همگروه است.