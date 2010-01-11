به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود زارعیان صبح دوشنبه در نشست خبری در محل دبیرخانه چهارمین کنگره عاشورا پژوهی خراسان رضوی افزود: با توجه به استقبالی که در دوره های پیشین از ورود مباحث هنری به کنگره شده بود، در این دوره نیز یک سری مباحث هنری در کنار کنگره برنامه ریزی شده است.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره عاشورا پژوهی خراسان رضوی اظهار داشت: به همین منظور نمایشگاه عکس "لحظه های عاشورایی" با همکاری گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در حاشیه این کنگره برگزار می شود.

زارعیان با اشاره به تولید مستند عروج پروانه ها با رویکرد بررسی تغییرات رفتاری جامعه در عزاداری ها تصریح کرد: این مستند به آئین های پیشین عزاداری و برخی رسوم عزاداری نوظهور که می تواند در ترویج فرهنگ عزاداری اصیل و سنتی میان نسل جوان امروز نقش به سزایی داشته باشد پرداخته است تا فرهنگ زیبا و تمدن غنی ایرانی ـ اسلامی به فراموشی سپرده نشود.

وی افزود: اختتامیه کنگره نیز با حضور فیلمسازان و صاحب نظران در این عرصه به نقد و تحلیل برنامه های تلویزیونی و سینمایی مرتبط با موضوعات عاشورایی و بررسی بسترهای فراهم و ظرفیت های پرداخته نشده در فرهنگ عاشورا می پردازد.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره عاشوراپژوهی خراسان رضوی گفت: نمایشگاه عکس "لحظه های عاشورایی" از سوم تا هشتم بهمن ماه در محل نگارخانه میرک مشهد واقع در میدان صاحب الزمان، نبش خیابان مولوی از ساعت 9 تا 12 و 17 تا 19 و 30 دقیقه جهت بازدید عموم دایر خواهد بود.

چهارمین کنگره عاشوراپژوهی خراسان رضوی با محوریت عاشورا، عدالت و پیشرفت، هشتم بهمن ماه از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در مشهد برگزار خواهد شد.