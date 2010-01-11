حمیدرضا نوربخش با اعلام این خبر ضمن حضور در خبرگزاری مهر در باره تورکنسرت اخیر گروه اساتید و نسل آینده که قرار است از تاریخ 16 بهمن ماه درکانادا آغاز شود توضیحاتی ارائه کرد؛ وی در ادامه به برخی مسائل حاشیه ای از جمله نبود احترامات لازم در برخی تالارهای داخلی به مخاطبان و مناسب نبودن مسائل فنی این مکانها برای اجرای کنسرت انتقاد کرد و گفت ما برای برگزاری کنسرت در سال آینده در صورت فراهم بودن شرایط مناسب اجتماعی برنامه داریم اما برای اجرای کنسرت در این چند تالارموجود تمایلی نداریم و باید به دنبال محل مناسب تری باشیم.در ادامه قسمت اول این گفتگوی مشروح را می خوانید:
*گروه موسیقی خبرگزاری مهر، آقای نوربخش در خصوص کم و کیف اجرای این تور کنسرت توضیح دهید.
--حمیدرضا نوربخش : طبق برنامه ریزی انجام شده حدود 15 کنسرت با سه روز فاصله بین هر اجرا به مدت 45 روز در کانادا و آمریکا برگزار می شود، مجموع این کنسرت ها از 16 بهمن در شهر تورنتوی کانادا آغاز شده و پس از آن به ونکور و بعد هم در شهرهای مختلف آمریکا می رسد.
*قطعات این کنسرت در کدام دستگاه های موسیقی اجرا می شود؟
مجموع قطعات تور کنسرت کانادا و آمریکا در دستگاه شور، دشتی و بخشی در نوا و براساس اشعاری از نیما، شفیعی کدکنی ، اخوان ثالث و سلمان ساوجی است و در ادامه برخی رباعیات ابوسعید ابوالخیر و مولانا اجرا می شود؛ در مجموع این اجراها 4 تصنیف و آواز بداهه اجرا می شود.یکی از تصنیف ها به نام" سوگواران خموش" از ساخته های کیهان کلهر و بقیه از حسین علیزاده است.
*آیا آلبوم این کنسرت منتشر خواهد شد؟
ابتدا قرار بود که آلبوم این کنسرت قبل از اجرا در کانادا و آمریکا در ایران ضبط وهمزمان با کنسرت توزیع شود ولی متاسفانه به دلیل سفر کیهان کلهر این کار میسر نشد وما درنظر داریم یکی از کنسرتها را که اجرای خوبی به لحاظ صدا دهی داشته باشد را ضبط و منتشر کنیم.
*برنامه ای هم برای اجرای این کنسرت در تهران دارید؟
-- اگر شرایط مناسب فراهم شود تابستان سال آینده همین کنسرت را در تهران برگزار خواهیم کرد اما به احتمال زیاد در اجرای تهران دو ساز به سازبندی گروه اضافه خواهد شد.وی در ادامه به چرایی اضافه کردن سازهای جدید به ترکیب ارکستر اشاره کرد و گفت : به دلیل رنگ آمیزی ارکستر و حجم بهتر صدا سازهایی به گروه اضافه می شود اما اضافه شدن سازها به معنای ایجاد تغییرات چشمگیر در اجرا نیست چراکه این کارها تنظیم شده است و هریک از سازها نقش خاص خودش را دارد ونمی توان تغییرات اساسی در آن ایجاد کرد.
*نخستین تجربه همکاری شما به عنوان خواننده با حسین علیزاده به عنوان آهنگساز قطعات این کنسرت را چطور ارزیابی می کنید؟
--همکاری با حسین علیزاده تجربه بسیار متفاوتی بود، من با افراد مختلفی کار کردم که هرکدام ویژگی های خودشان را داشتند و هیچ یک مثل هم نبودند؛نظم و انضباط استاد فرامرز پایور در کار منحصر به خود ایشان بود که همکاری با ایشان در بدو همکاری من تاثیرات بسیاری در شکل گیری و روند کارهنری من گذاشت و از سوی دیگر تاثیر فراوانی در شخصیت و رفتار من گذاشت،پس از آن با پرویز مشکاتیان کار کردم که نگاه خاص خودش را به مقوله آهنگسازی، نوع تنظیم ها وصدادهی ارکستر داشت و البته نوع آوازی که از خواننده می خواست بسیار متفاوت بود و همین ویژگی تاثیرات خوبی در شیوه آوازی من گذاشت.
یک دوره ای هم با گروه "شهنازی" کار کردم که محصول یک حرکت جمعی با اصرار بر موسیقی سنتی بود اما حسین علیزاده ویژگی خاص خودش را دارد چراکه انسان بسیار متعهد به کار و جدی است در واقع پس از آقای پایور جدی ترین آدمی که در کار دیدم حسین علیزاده است،جدیت ایشان در کار قابل تحسین است و همین مسئله باعث شده که که هریک از اعضای گروه به کار پایبند باشند و برای رسیدن به اهداف مورد نظر زحمت بکشند؛ضمن اینکه نگاه ویژه ای که علیزاده به موسیقی دارد کار را متفاوت می کند و رنگ آمیزی خاصی به ارکستر می بخشد اما در نهایت مهمترین عنصر در ترکیب این گروه رفاقت و پیوند عاطفی است که به وجود آمده و باعث پیشبرد کار می شود.
ادامه دارد...
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