حمیدرضا نوربخش با اعلام این خبر ضمن حضور در خبرگزاری مهر در باره تورکنسرت اخیر گروه اساتید و نسل آینده که قرار است از تاریخ 16 بهمن ماه درکانادا آغاز شود توضیحاتی ارائه کرد؛ وی در ادامه به برخی مسائل حاشیه ای از جمله نبود احترامات لازم در برخی تالارهای داخلی به مخاطبان و مناسب نبودن مسائل فنی این مکانها برای اجرای کنسرت انتقاد کرد و گفت ما برای برگزاری کنسرت در سال آینده در صورت فراهم بودن شرایط مناسب اجتماعی برنامه داریم اما برای اجرای کنسرت در این چند تالارموجود تمایلی نداریم و باید به دنبال محل مناسب تری باشیم.در ادامه قسمت اول این گفتگوی مشروح را می خوانید:

*گروه موسیقی خبرگزاری مهر، آقای نوربخش در خصوص کم و کیف اجرای این تور کنسرت توضیح دهید.

--حمیدرضا نوربخش : طبق برنامه ریزی انجام شده حدود 15 کنسرت با سه روز فاصله بین هر اجرا به مدت 45 روز در کانادا و آمریکا برگزار می شود، مجموع این کنسرت ها از 16 بهمن در شهر تورنتوی کانادا آغاز شده و پس از آن به ونکور و بعد هم در شهرهای مختلف آمریکا می رسد.