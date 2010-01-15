فریدون محرابی درباره بازی در مجموعه "به کجا چنین شتابان" به خبرنگار مهر گفت: زمانی که پیشنهاد بازی در این پروژه به من داده شد و فیلمنامه را خواندم قرار بود نقش پدرم را زندهیاد خسرو شکیبایی بازی کند، به همین دلیل ترغیب شدم نقش را بپذیرم، اما بعد از فوت او رضا رویگری این نقش را ایفا کرد که او هم بازیگر خوبی است و بازی در کنارش برایم جذاب بود.
وی در ادامه افزود: نقش کیوان فراز و نشیبهای زیادی داشت . متفاوت بودن این شخصیت در مقایسه با دیگر نقشهایم برایم جذاب بود. البته ایفای نقش کیوان به دلیل اعتیادش بود. با توجه به اینکه من سیگار هم نمیکشم، برای ایفای نقش مطالعه زیادی کردم.
محرابی درباره همبازی شدن با دیگر بازیگران مجموعه "به کجا چنین شتابان" گفت: گرچه با بانو آهو خردمند در سکانسهای کمی همبازی شدم ، اما به خاطر رفتار حرفهای و انسانی ،ایشان برایم بسیار محترم هستند.
وی درباره اینکه از پشتوانه تئاتریاش تا چه حد برای ایفای نقش کیوان استفاده کرده، توضیح داد: بازیگری، بازیگری است و فقط مدیومها متفاوت است. در تئاتر با صحنه، در سینما با دوربین 35 و در تلویزیون با ویدئو رو به رو هستیم. شناخت تکنیکهای متفاوت به بازیگر کمک میکند در تمام مدیومها موفق باشد.
این بازیگر خاطرنشان ساخت: همانطور که پرویز پرستویی، رضا کیانیان، عزتالله انتظامی و پرویز پورحسینی بازیگران خوب تئاتر هستند و در تلویزیون و سینما هم درخشیدند. معتقدم پشتوانه تئاتر همیشه مفید و سازنده است، ولی کافی نیست.
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