به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن که در پایان دیدار عصر یکشنبه تیمش برابر استقلال با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب به ارزیابی فنی این دیدار پرداخت و افزود: اعتقاد دارم هر دو تیم فوتبال زیبا و جوانمردانه ای را به نمایش گذاشتند و با شناخت کامل به مصاف یکدیگر آمده بودند.

وی ادامه داد: وقفه ای که در مسابقات لیگ برتر افتاد این فرصت را در اختیار استقلال قرار داد تا سه بازیکن محرومش را دوباره به تمرینات بازگرداند که کاظمی امروز بازی کرد. امید روانخواه که مصدوم بود به شرایط مسابقه رسید و در این دیدار تاثیرگذار بودند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا ادامه داد: با این حال نحوه آرایش تیمی ما به گونه ای بود بتوانیم در این دیدار سه امتیاز را از آن خود کنیم اما نتوانستیم از موقعیت های خلق شده به نحوه احسن استفاده کنیم. اما از عملکرد بازیکنانم راضی هستم چرا که آنها فوتبال زیبا و قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

مایلی کهن از برنامه هایش برای مهار بازیکنان استقلال خبر داد و گفت: برنامه ویژه ای برای از کار انداختن خسرو حیدری داشتیم که همین اتفاق هم افتاد و او مثل دیدارهای گذشته عملکرد خوبی نداشت.

وی تیمش را مستحق کسب پیروزی در این دیدار دانست و گفت: در مجموع بازیکنان سایپا عملکرد خوبی داشتند و اگر از موقعیت ها استفاده می کردند می توانستیم سه امتیاز را از آن خود کنیم.

سرمربی سایپا در مورد عملکرد داوری نیز افزود: اعتقاد دارم یک صحنه مشکوک به پنالتی بود که به نفع ما گرفته نشد. البته باید فیلم را ببینم و امیدوارم که اشتباه کرده باشم.

وی در مورد تیم ملی و خوشحالی قطبی پس از گلهای ایران، گفت: هر سرمربی ای بعد از زدن گل خوشحال می شود. شاید این کادر فنی تیم ملی فکر می کنند که فشار زیادی روی آنهاست و مسئولیت آنها بسیار زیاد است. اما باید بگویم که زمان ما فشار بیشتری روی کادر فنی بود و به نسبت الان امکانات کمتری در اختیار داشتیم.

مایلی کهن خاطرنشان کرد: کادر فنی تیم ملی باید انتقاد پذیرش باشد و نسبت به انتقادات حساسیت زیاد به خرج ندهد. باید بپذیریم که تعطیلات لیگ برای دیدار مقابل سنگاپور بسیار زیاد بود. البته این حرف من نیست و اکثر مربیان لیگ برتر نسبت به این تعطیلی معترض بودند.

سرمربی سایپا در خصوص از بین رفتن نسل طلایی فوتبال و نبود جایگزین آنها تصریح کرد: ما همیشه نسل طلایی را داشته و خواهیم داشت. الان بازیکنان بسیار خوبی مثل داوود حقی، عبدالله کرمی، ابراهیم صادقی، حدادی فر و دیگران داریم که متاسفانه از آنها خوب استفاده نمی کنیم. ما الان در تیم ملی مشکل پاسور داریم که بتواند فورواردها را تغذیه کند. من سه سال پیش گفتم که احسان حاج صفی فیکس تیم ملی خواهد شد و شما الان می بینید که حاج صفی یکی از بازیکنان بسیار موثر در تیم ملی است. البته اگر نظر من را بخواهیم معتقدم که وی در هافبک وسط بسیار موثرتر از هافبک چپ خواهد بود.

وی در خصوص مربیان خارجی و تخصص آنها در فوتبال ما نیز گفت: ما همیشه عادت کرده ایم که برای مربیان خود ارزشی قائل نشویم اما به مربی خارجی بهای بسیاری بدهیم. هیچ وقت سئوال نکرده ایم که برانکو قبل از اینکه به ایران بیاید مربی درجه چندم بوده است؟ من اطلاع دارم که هزینه هایی که این مربی برای ما داشت بسیار گزاف بوده است. حتی پول تلفنی که بابت حضورایشان در ایران پرداخت شد بالای صدها میلیون تومان بوده است.

مایلی‌کهن گفت: من سند دارم و مستند این را می گویم که در زمان حضور ایشان به عنوان سرمربی تیم ملی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی -آقای مهرعلیزاده- از آتن تماس گرفت و عنوان کرد که حتما باید خداداد عز یزی و وحید هاشمیان به تیم ملی دعوت شوند و شما دیدید که حضور این دو چقدر برای ما مثمر ثمر بود. حرفهای من کاملا مستند است و شما می توانید به آقای امیررضا خادم رجوع کنید چرا که ایشان هم آن وقت در آتن بوده و در جریان کامل این صحبت ها هستند.

وی در پایان در خصوص هواداران نیز گفت: تماشاگران سرمایه های فوتبال هستند و باید برای آنها ارزش و احترام قائل شد. البته آنها باید صبور باشند و سعی کنند با حمایت تیم خود فقط تیم را تشویق کرده تا هر تیمی که مورد علاقه آنهاست به پیروزی برسد.