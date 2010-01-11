  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

دیدار 7000 نفر از شهروندان تهرانی با شهردار منطقه 4‏

تاکنون بیش از هفت هزار نفر از شهروندان ساکن شمال شرق تهران توانسته اند با حضور در برنامه های ملاقات مردمی شهردار منطقه چهار مشکلات خود را مطرح کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا جاوید در حاشیه نود و سومین ‏جلسه ملاقات مردمی با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر شهروندمداری و توجه لازم ‏به مشکلات و نیازهای شهروندان در سطح محلات گفت: خوشبختانه این فرصت در منطقه چهار ‏فراهم شده و شهروندان می توانند علاوه بر روزهای دوشنبه با مدیریت شهری منطقه در ‏طول هفته نیز با شهرداران نواحی دیدار و گفتگو کنند و مشکلات خود را مطرح کنند.

شهردار منطقه چهار گفت: دیدارهای رو در رو با شهروندان موجب افزایش آگاهی و آشنایی مدیریت ‏شهری با مشکلات و خواسته های به حق و قانونی مردم می شود.‏

جاوید با تاکید بر ایجاد فضای همدلی و صمیمانه و فراهم شدن بستری مطلوب برای ملاقات مستقیم ‏مردم با خدمتگزاران در مدیریت شهری گفت: اگر با مردم صادق باشیم و آنان را با دستور العمل و ‏قوانین موجود آگاه سازیم آنان قطعا به قانون تمکین خواهند کرد و این آگاهی دست افراد فرصت ‏طلب را کوتاه خواهد کرد.‏

وی افزود: این ملاقاتها صوری نبوده بلکه سعی شده است حتی الامکان پاسخ شفاف به ملاقات ‏کنندگان داده شود تا ضمن جلوگیری از سرگردانی و اتلاف وقت آنها، دست دلالان و افراد سودجو ‏نیز از سطح منطقه کوتاه شود.‏

جاوید حضور دبیر و اعضای شورایاری محلات در ملاقاتهای مردمی و نظارت بر نحوه برگزاری ‏این ملاقاتها را از جمله برنامه های راهبردی منطقه دانست و افزود: ما به عنوان خدمتگزاران ‏مردم در مدیریت شهری باید ارتباط مستقیم و صمیمانه ای را با مردم داشته باشیم که حضور ‏اعضای شورایاری در این ملاقات ها تا حد بسیار زیادی توانسته است در تحقق این امر مؤثر باشد .‏

شهردار منطقه چهار افزود: دیدار مردمی موجب افزایش آگاهی و آشنایی مدیریت شهری با مشکلات و ‏خواسته های به حق و قانونی مردم می شود و این فرصت را باید غنیمت شمرد .‏

وی افزود: در نود و سومین ملاقاتی که در هفته پیش برگزار شد، آمار شهروندانی که توانستند در این ‏ملاقاتها حضور پیدا کنند و مشکلات خود را مطرح کنند از مرز 7 هزار نفر گذشت که این نوعی رکورد ‏در شهرداری تهران محسوب می شود.

کد مطلب 1014986

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها