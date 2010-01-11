دیدار 7000 نفر از شهروندان تهرانی با شهردار منطقه 4‏

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا جاوید در حاشیه نود و سومین جلسه ملاقات مردمی با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر شهروندمداری و توجه لازم به مشکلات و نیازهای شهروندان در سطح محلات گفت: خوشبختانه این فرصت در منطقه چهار فراهم شده و شهروندان می توانند علاوه بر روزهای دوشنبه با مدیریت شهری منطقه در طول هفته نیز با شهرداران نواحی دیدار و گفتگو کنند و مشکلات خود را مطرح کنند.
شهردار منطقه چهار گفت: دیدارهای رو در رو با شهروندان موجب افزایش آگاهی و آشنایی مدیریت شهری با مشکلات و خواسته های به حق و قانونی مردم می شود.
جاوید با تاکید بر ایجاد فضای همدلی و صمیمانه و فراهم شدن بستری مطلوب برای ملاقات مستقیم مردم با خدمتگزاران در مدیریت شهری گفت: اگر با مردم صادق باشیم و آنان را با دستور العمل و قوانین موجود آگاه سازیم آنان قطعا به قانون تمکین خواهند کرد و این آگاهی دست افراد فرصت طلب را کوتاه خواهد کرد.
وی افزود: این ملاقاتها صوری نبوده بلکه سعی شده است حتی الامکان پاسخ شفاف به ملاقات کنندگان داده شود تا ضمن جلوگیری از سرگردانی و اتلاف وقت آنها، دست دلالان و افراد سودجو نیز از سطح منطقه کوتاه شود.
جاوید حضور دبیر و اعضای شورایاری محلات در ملاقاتهای مردمی و نظارت بر نحوه برگزاری این ملاقاتها را از جمله برنامه های راهبردی منطقه دانست و افزود: ما به عنوان خدمتگزاران مردم در مدیریت شهری باید ارتباط مستقیم و صمیمانه ای را با مردم داشته باشیم که حضور اعضای شورایاری در این ملاقات ها تا حد بسیار زیادی توانسته است در تحقق این امر مؤثر باشد .
شهردار منطقه چهار افزود: دیدار مردمی موجب افزایش آگاهی و آشنایی مدیریت شهری با مشکلات و خواسته های به حق و قانونی مردم می شود و این فرصت را باید غنیمت شمرد .
وی افزود: در نود و سومین ملاقاتی که در هفته پیش برگزار شد، آمار شهروندانی که توانستند در این ملاقاتها حضور پیدا کنند و مشکلات خود را مطرح کنند از مرز 7 هزار نفر گذشت که این نوعی رکورد در شهرداری تهران محسوب می شود.
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