مقایسه ایران با سایر کشورها در فناوری/ ورود اقیانوس شناسی به نقشه علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالعلی شرقی یکشنبه در نشست تخصصی علم، فناوری و سیاستهای نوآورانه با اشاره به وضعیت نقشه جامع علمی کشور افزود: این نقشه برای نهایی شدن چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت.

وی از افزودن بخشهایی در این نقشه خبر داد و اظهار داشت: در بازبینی نسخه های اولیه این نقشه مشخص شد که در آن به موضوعات مربوط به اقیانوس شناسی اشاره نشده است که با پیشنهاداتی که شد در نسخه نهایی مباحثی چون اقیانوس شناسی، کشتی سازی، اقتصاد دریا و روباتهای زیردریایی گنجانده شد.

شرقی، علم و فناوری را اساس توسعه پایدار و پیش نیاز ضروری پیشرفت و اعتلای هر کشور ذکر کرد و ادامه داد: به جرات می توان گفت که اصلی ترین مولفه توانمندی کشورها علم و فناوری است از این رو بررسی وضعیت و تحولات علم و فناوری کشور در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نیاز است تا شاخصهای علم و فناوری کشورها در فواصل خاص زمانی تعیین شود.

وی شورای عالی انقلاب فرهنگی را متولی ارزیابی های علمی و فرهنگی در کشور دانست و اظهار داشت: این شورا بالاترین مرجع برای برنامه ریزی و سیاستگذاری تعیین اهداف و خط مشی های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی در کشور است از این رو از سال 1379 هئیت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد تا با تعیین شاخص هایی تصویر واقعی از وضعیت فرهنگی و علمی کشور در قالب گزارش ارائه شود.



عضو هیئت نطارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اقدامات این هیئت در زمینه بررسی و ارزیابی علم و فناوری اضافه کرد: برای ارزیابی وضعیت علم و فناوری در کشور شاخصهایی نظیر نیروی انسانی، مالی، ساختار عملکردی و بهره وری تعیین شد.

وی با اشاره به سومین ارزیابی علم و فناوری جمهوری اسامی ایران ادامه داد: نتایج به دست آمده از این ارزیابی نشان می دهد که تعداد شاغلان تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت، از سال 75 تا 81 افزایش قابل توجهی را نشان نمی دهد، ولی در سال 83 نسبت به سال 81 حدود 52 درصد افزایش داشته است. دلیل این افزایش ناگهانی را باید در توجه بیشتر به امر تحقیق و توسعه و گسترش کمی و کیفی واحدهای تحقیقاتی و روشهای جدید مرکز آمار ایران در جمع آوری آمارهای مربوط به مراکز تحقیقی جستجو کرد.

شرقی به نتایج تحقیقات این هیئت در زمینه سهم کشورها از تولیدات علمی منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی اشاره و خاطر نشان کرد: نتایج این بخش نشان می دهد کشور آمریکا با 36 درصد حدود یک سوم تولیدات علمی بین المللی را به خود اختصاص داده است و پس از آن انگلستان و ژاپن با سهمی حدود 7 درصد قرار دارد. ترکیه در میان کشورهای اسلامی توانسته است سهم خود را از این تولیدات به بالای یک درصد تولیدات علمی جهانی افزایش دهد. سهم ایران از این تولیدات علمی در سال 2004 برابر با 31 دهم درصد است که افزایش قابل ملاحظه ای را در مقایسه با سال 2002 نشان می دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تعداد اختراعات ثبت شده را از دیگر موارد ارزیابی نام برد و در این باره توضیح داد: مقایسه تعداد اختراعات ثبت شده در اداره های ملی ثبت اختراع در ایران و ترکیه طی سالهای 2002 تا 2005 را نشان می دهد که تعداد اختراعات ثبت شده در ترکیه طی این چهار سال از ایران بیشتر است ولی تنها در سال 2002 اختلاف زیادی با ایران دارد. تعداد اختراعات ثبت شده در دو کشور در سالهای 2003 تا 2005 از رشد مشابه و منظمی برخوردار بوده است.