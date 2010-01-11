لایحه بودجه 89 هفته نخست بهمن تقدیم مجلس می شود

سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: روز گذشته و در حین ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه توسط رئیس جمهور به مجلس، در گفتگویی که با اعضای هیئت رئیسه مجلس انجام شد مقرر شد تا لایحه بودجه سال آتی در اولین جلسه مجلس پس از تعطیلات هفتگی نمایندگان تقدیم شود.

وی ادامه داد: دولت آمادگی تقدیم لایحه بودجه در هفته آینده را نیز دارد اما چون هفته آینده مجلس جلسه علنی ندارد، با توافق ضمنی که در صحبت با اعضای هیئت رئیسه داشتیم قرار شد این لایحه در اولین جلسه پس از تعطیلات مجلس ارائه شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: حتی اگر در هفته آینده که تعطیلات مجلس است مجلس جلسه فوق العاده تشکیل دهد، این لایحه در آن زمان به مجلس تقدیم خواهد شد.

میرتاج الدینی در پاسخ به این سئوال که درصورت آماده بودن لایحه بودجه 89 ، چرا همزمان با برنامه پنجم این لایحه به مجلس ارائه نشد، گفت: تصمیم این بود که در زمان ارائه این لایحه با برنامه پنجم توسعه، فاصله ای باشد تا نمایندگان مقدمات بررسی برنامه پنجم توسعه را فراهم کنند.

به گزارش مهر، مجلس طبق برنامه از پیش تعیین شده، هفته آینده به دلیل فرا رسیدن زمان سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه تعطیل است و جلسات علنی مجلس تشکیل نمی شود.