معافیت 85.9 میلیارد ریال صاحبان صنایع خراسان رضوی برای ورود مواد اولیه

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی هراتی زاده صبح دوشنبه در نشست خبری در محل سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی افزود: کارآفرینان صنعت ومعدن استان طی مدت فوق 36.1 میلیون یورو مواد اولیه مشمول ماده قانونی مذکور وارد و براساس آن از پرداخت 85.9 میلیارد ریال حقوق ورودی مواد اولیه معاف شده اند.

رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گروه صنعتی مواد اولیه فوق را شامل مواد اولیه صنایع کانی غیرفلزی، صنایع معدنی، صنایع غذایی، صنایع سلولزی، شیمیایی، نساجی، برق والکترونیک، فلزی، فولاد و خودرو و نیرومحرکه ذکر کرده و اظهار داشت: این مواد برای بهره برداری در خط تولید واحدهای صنعتی استان وارد شده است.