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۲۱ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

معافیت 85.9 میلیارد ریال صاحبان صنایع خراسان رضوی برای ورود مواد اولیه

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: در 9 ماهه گذشته با صدور 394 فقره مجوز، بخش صنعت و معدن خراسان رضوی از 85.9 میلیارد ریال معافیت حقوق ورودی برای مواد اولیه برخوردار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی هراتی زاده صبح دوشنبه در نشست خبری در محل سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی افزود: کارآفرینان صنعت ومعدن استان طی مدت فوق 36.1 میلیون یورو مواد اولیه مشمول ماده قانونی مذکور وارد و براساس آن از پرداخت 85.9 میلیارد ریال حقوق ورودی مواد اولیه معاف شده اند.

رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گروه صنعتی مواد اولیه فوق را شامل مواد اولیه صنایع کانی غیرفلزی، صنایع معدنی، صنایع غذایی، صنایع سلولزی، شیمیایی، نساجی، برق والکترونیک، فلزی، فولاد و خودرو و نیرومحرکه ذکر کرده و اظهار داشت: این مواد برای بهره برداری در خط تولید واحدهای صنعتی استان وارد شده است.

کد مطلب 1015000

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