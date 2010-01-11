دو تا پنج دهم درصد معتادان کشور دانش آموز هستند

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب و اشاره به برگزاری جلسه ای که عصر روز یکشنبه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش و قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد گفت: به این ترتیب طبق اعلام رسمی مسئولان وزارت آموزش و پرورش، وجود دو هزار 400دانش آموز معتاد در مدارس کشور تائید شده است.

طبق اعلام رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک میلیون و 200 هزار معتاد در کشور وجود دارند.

مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردند که دو دهم درصد دانش آموزان معتاد هستند و قائم مقام ستاد مبارزبه با مواد مخدر عنوان کرد که 5 دهم درصد معتادان را دانش آموزان تشکیل می دهند علی کریمی فیروزجایی

پیش از این هومن نارنجیها مدیرکل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود که آموزش و پرورش در موضوع اعتیاد دانش آموزان بسیار ضعیف عمل کرده است و آمار دقیقی از دانش آموزان معتاد وجود ندارد. سال گذشته جانشین سابق فرمانده نیروی انتظامی از وجود 30 هزار دانش آموز معتاد در کشور خبر داده بود که این آمار بعد از انتشار از سوی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و آموزش و پرورش تکذیب شد.



عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مهمترین علل گرایش دانش آموزان به مواد مخدر را فشار گروه همسالان، گرایشهای فرهنگی نوپدید، فشار رسانه ها و صنایع فرهنگی عنوان کرد و گفت: ساختار برنامه درسی و ضعف مدیریت مدرسه، نقص در آداب و مهارتهای زندگی، ابهام و فقدان قوانین بازدارنده، محرومیتهای اقتصادی و زمینه های روانی دانش آموزان از جمله مواردی بود که مسئولان آموزش و پرورش آن را ذکر کرده اند.

همسایگی با افغانستان به عنوان تولید کننده سالانه هشت هزار و 800 تن تریاک و ترانزیت سه هزار تن آن به ایران از دلایل اصلی گرایش جوانان به مواد مخدر از سوی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان شده است.

دو درصد دانش آموزان مشروبات الکلی استفاده کرده اند

5 درصد دانش آموزان تجربه مصرف سیگار و 2 درصد تجربه مصرف مشروبات الکلی را دارند. همچنین 15 درصد دانش آموزان در معرض خطر استفاده از مشروبات هستند علی کریمی فیروزجایی

کریمی فیروزجایی با بیان اینکه طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر پنج دهم درصد معتادان را دانش آموزان تشکیل می دهند گفت: سه درصد دانش آموزان در معرض خطر استفاده از مواد مخدر هستند.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس اظهار کرد: همچنین پنج درصد دانش آموزان تجربه مصرف سیگار را دارند در حالی که سه درصد دیگر آنها در معرض خطر مصرف آن هستند.

نماینده مردم بابل در مجلس در ادامه افزود: دو درصد دانش آموزان نیز تجربه مصرف مشروبات الکلی را دارند و 15 درصد دیگر نیز در معرض خطر استفاده از مشروبات الکلی هستند.

کریمی فیروزجایی با اشاره به نتایج جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات در این باره گفت: به دلیل حساسیت موضوع و تراکم محیط دانش آموزی به توجه بیشتر در برنامه های مشترک بین آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید شد.