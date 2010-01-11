دو کارگر در ابهر در میان آتش سوختند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این حادثه که عصر یکشنبه رخ داد دو نفر از کارگران "شرک فولاد سیادن ابهر " بر اثر سوختگی شدید جان خود را از دست دادند.

در این حادثه همچنین سه نفر از کارگران مجروح شدند که یک نفر از آنها به صورت سرپایی درمان و دو نفر نیز بستری شده‌اند.

‌هم اکنون کارشناسان در حال بررسی علل و چند و چون حادثه هستند تا علت این حادثه مشخص شود.

فولاد سیادن ابهر سال 79 با هدف تولید مقاطع سبک و سنگین فولادی، ساختمانی و مقاطع سبک و سنگین به روش نورد گرم طراحی و راه‌اندازی شده است.

فرماندار شهرستان ابهر در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: انفجار منبع سوخت مازوت این کارخانه بر اثر گرم شدن المنتهای منبع سوخت رخ داده است.

امیرحسین اسکندری افزود: این کارخانه در چند سال گذشته نیز با سهل انگاری هایی در رعایت مسائل ایمنی، دچار مشکلاتی شده بود که این بار این سهل انگاری، باعث بروز خسارتهای جانی شد.

وی با بیان اینکه دلایل بروز حادثه آتش سوزی در کارخانه فولاد سیادین ابهر در دست بررسی است ادامه داد: به نظر می رسد عدم رعایت موارد ایمنی توسط کارفرما، از دلایل بروز این حادثه است.

فرماندار ابهر با بیان اینکه استاندار زنجان پس از اطلاع از موضوع دستور رسیدگی فوری این موضوع و احقاق حقوق حادثه دیدگان داده است افزود: در صورت محرز شدن بی مبالاتی از سوی کارفرما، قطعاً برخورد قانونی با این افراد خواهد شد.