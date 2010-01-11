رشد معدن 2 برابر صنعت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک به طور رسمی سکان هدایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را بر عهده گرفت.

مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با حضور رئیس هیئت عامل این سازمان ،‌ معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن ، تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز مدیران این شرکت برگزار شد.

پلارک در روزهای اخیر حکم خود را برای مدیریت شرکت تهیه و تولید از رئیس هیئ عامل ایمیدرو دریافت کرده بود.

احمد علی هراتی نیک رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این مراسم گفت: به رغم اینکه در سالهای گذشته شاهد رشد و توسعه معادن بوده ایم اما همچنان این بخش مظلوم واقع شده است.

به گفته وی ، ‌سال گذشته 25 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید شد و امسال نیز برنامه 27 میلیون تنی را در برنامه داریم و این امر حکایت از آن دارد که همواره حوزه معدن از صنعت ( به ویژه فولاد) جلوتر است.

وی اظهار امیدواری کرد که مدیریت جدید شرکت تهیه و تولید ( ایمپسکو) رشد بیش از پیش را برای معادن و همکاری برای تقویت بخش خصوصی رقم زند.

محمد مسعود سمیعی نژاد معاون وزیر صنایع و معادن نیز اظهار داشت: رشد معدن در اقتصاد کشور در سالهای اخیر دو برابر صنعت بوده است . وی نیز از مدیریت جدید خواست حوزه اکتشاف را به عنوان اصول کار توسعه معادن پیگیری کند. به اعتقاد معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن ،‌ با انجام اکتشافات جدید روند حضور بخش خصوصی در این بخش نیز شدت می گیرد.

از سوی دیگر اردشیر سعد محمدی مدیر عامل پیشین شرکت ، گزارش کوتاهی از روند توسعه معادن ارایه کرد و گفت : در 4 سال اخیر یک میلیارد تن به ذخایر سنگ آهن کشور افزوده شده است که این امر با اکتشافات جدید به دست آمده است.وی خبر داد که در سال گذشته 1100 میلیارد تومان برای طرح های توسعه معادن سرمایه گذاری شد .

در پایان پلارک نیز از برنامه های 18 گانه خود برای توسعه این بخش یاد کرد که یکی از نتایج آنها، گسترش حضوربخش خصوصی در معادن خواهد بود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد بتواند ماموریتهای این شرکت را با موفقیت به انجام رساند.