به گزارش خبرنگار مهر، فولادماهان از توقف شهید منصوری طی هفته‌های هجدهم و نوزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های نهایت بهره را برد و با دو پیروزی پی در پی جایگاه خود را در صدر جدول استحکام بخشید و اختلاف امتیاز خود با تیم دوم جدول را به 6 امتیاز رساند.

تیم فولادماهان اصفهان با این حاشیه امنیت مناسب در هفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در مشهد به مصاف علم و ادب مشهد می رود. برتری در این دیدار دشوار خارج از خانه تیم اصفهانی‌ها را یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک می کند.

درهفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم شهید منصوری قرچک در سالن هفتم تیر این شهر برابر راه ساری صف آرایی می کند. شانس دوم قهرمانی لیگ برتر فوتسال برای نزدیک شدن به صدر جدول توقف یا شکست فولاد را آرزو می کند و به دنبال برتری مقابل راه ساری است.

- برنامه داوران و دیدارهای هفته بیستم رقابت‌های فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 22/10/88

* پوشینه بافت قزوین - ارم کیش قم، ساعت 14، سالن شهید بابایی قزوین

داوران: عباس دهقانپور، فرید مصدقی، سعید ساجدی و محمد غفاری نژاد

* علم وادب مشهد - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 14، سالن شهید بهشتی مشهد

داوران: محمود نصیرلو، پژمان رضایی، سیدصادق موسوی و بهنام حسینی نقوی

فیروز صفه اصفهان - شهرآفتاب تهران، ساعت 14، سالن گل نرگس اصفهان

داوران: علیرضا سهرابی، احمد دهنوی، فرهاد حسینیان و کوروش طهمورثی

* پتروشیمی تبریز - هیئت فوتبال کرمان، ساعت 14، سالن پتروشیمی تبریز

داوران: علی پورافشار، تورج نبی زاده، حمیدرضا رستمی و ابراهیم مسیبی

* شهید منصوری قرچک - راه ساری، ساعت 14، سالن هفتم تیر قرچک

داوران: محمد فری، علیرضا عبدالغنی، محسن زواره‌ای و جواد غلامزاده

* صدرا شیراز - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 14، سالن صدرا شیراز

داوران: علیرضا رجبی، فرهاد حسینیان، کوروش هاشمی و هادی قاسمی پور

* گسترش فولاد تبریز - لبنیات ارژن فارس، ساعت 14، سالن شهید پورشریفی تبریز

داوران: جواد فهیمی راد، حمیدرضا اسدی، خشایار عطایی و محسن محمودی

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

1- فولاد ماهان سپاهان 48 امتیاز

2- شهید منصوری قرچک 42 امتیاز

3- شرکت ملی و حفاری 36 امتیاز

4- علم و ادب مشهد 30 امتیاز

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11- لبنیات ارژن فارس 21 امتیاز

12- ارم کیش قم 15 امتیاز

13- شهرآفتاب تهران 14 امتیاز

14- هیئت فوتبال کرمان 11 امتیاز