به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به آمار صادرات صنایع دستی در 9 ماهه سال 88 این صادرات به ارزش یک میلیارد و 450 هزار و 311 دلار بوده است.

وی ادامه داد: به لحاظ اقلام ارسالی نیز 9 هزار و 677 قطعه انواع تولیدات صنایع دستی به میزان 66 تن و 950 کیلوگرم به میزان 665 درصد افزایش داشته باشند.

سپهر بیان کرد: با عنایت به اینکه توجه به صنایع دستی در اقتصاد به معنی روی آوردن به تولیدات داخلی است و این هنر صنعت تمام مراحل تولید آن بدون استفاده از هیچ محصول و یا کارشناس خارجی در داخل کشور و با مواد مصالح بومی محلی تولید آن صورت می گیرد.

وی افزود: تمام این اقلام صادراتی به کشورهای عراق و ترکیه بوده که شامل گیوه، گلیم، جاجیم، پوشاک محلی، ظروف شیشه ای دست ساز، خاتم، چرم، سفال و سرامیک، معرق، منبت و محصولات چوبی و ... است اما بخش عمده ای نیز از صنایع دستی این استان از طریق استانهای دیگر به کشورهای مختلف صادر می شود.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امسال اقلام صادراتی گیوه با 382 درصد افزایش، ظروف شیشه ای دست ساز با 18 درصد افزایش، دیگر اقلام فوق با 100 درصد افزایش صادر شده اند.