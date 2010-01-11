دل بوسکه بالاتر از کاپلو و دونگا

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) دل بوسکه با 185 امتیاز در صدر فهرست برترین مربیان سال 2009 فوتبال جهان قرار گرفت. فابیو کاپلو، مربی تیم فوتبال انگلستان، با 151 امتیاز دوم شد و دونگا از برزیل با 149 امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

طبق اعلام این سایت، مارچلو بی یلسا از شیلی، روبرت برادلی از آمریکا و برت فن مارویک از هلند، رده های چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده اند.

جونگ هون کیم، مربی تیم فوتبال کره شمالی، با 9 امتیاز به عنوان تنها مربی آسیایی در رده پانزدهم این فهرست قرار دارد.