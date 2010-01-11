صدور موافقتنامه تولید 5 هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی

سیدحسین عبدالخالق زاده در گفتگو با مهر گفت: وزارت نیرو برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی درعرصه تولید برق؛ راهکارهایی نظیر صدور موافقنامه و حمایت از این بخش برای ایجاد نیروگاههای تولید پراکنده را در دستور کار قرار داده است.

مجری طرح توسعه مولدهای مقیاس کوچک وزارت نیرو افزود: با توجه به رشد سالانه 8 درصدی برق در ایران به نظر می رسد باید تلفات را به اندازه زیادی کاهش داد. بر این اساس تولید همزمان برق و حرارت توسط نیروگاههای کوچک را می توان راهکاری برای کاهش تلفات دانست.

وی تصریح کرد: حدود 30 درصد از انرژی برق تولیدی؛ در خطوط انتقال و فوق توزیع تلف می شود، این درحالی است که باید تا سال 1393 بیش از 60 هزار مگاوات برق در کشور تولید کرد، البته بخشی از انرژی مورد نیاز را نیز از طریق کاهش تلفات جبران کرد.

به گفته عبدالخالق زاده، تا سال 1393 باید 29 هزار و 500 مگاوات نیروگاه جدید در کشور احداث شود.