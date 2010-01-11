ترانزیت کالاهای غیر فتی از بنادر 14 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در 9 ماهه ابتدای سالجاری به بیش از 96 میلیون و 292 هزار تن رسید، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل بیش از 83 میلیون و 377 هزار تن بود.

برهمین اساس، مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور در 9 ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.49 درصد افزایش یافت.

در همین حال، از مجموعه تخلیه و بارگیری کالا در بنادر در9 ماه نخست امسال، بیش از 62 میلیون و 560 هزار تن به کالاهای غیر نفتی مربوط می شود.

همچنین حجم کل تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر کشور با 14.29 درصد افزایش از بیش از یک میلیون و 672 هزار TEU به بیش از یک میلیون و 911 هزار TEU رسید.

آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی می افزاید: میزان وارداتی نفتی از بنادر کشور نیز تا آذرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل14.6 درصد کاهش یافت، ضمن اینکه میزان واردات غیر نفتی از بنادر در همین مدت با 9.4 درصد افزایش مواجه شد.

البته صادرت کالاهای نفتی و غیر نفتی از بنادر در 9 نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 11.57 درصد و 19 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین در حالی ترانزیت کالاهای غیر نفتی در 9 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.78 درصد کاهش یافت، ضمن اینکه ترانزیت کالاهای نفتی در همین مدت 44.71 درصد بالا رفت.

آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی اضافه می کند: تعداد مسافران جابه جا شده از بنادر کشور بوسیله ناوگان دریایی در 9 ماه ابتدای امسال بیش از 4 میلیون و 458 هزار نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 12.04 درصد افزایش روندی صعودی به خود گرفت.

تعداد مسافرین دریایی جابه جا شده از بنادر در 9 ماه ابتدایی سال قبل 3 میلیون و 979 هزارو 245 نفر گزارش شده بود.