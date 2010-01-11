به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال در حاشیه نشست امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفت: این نشست با حضور تمامی اعضا برگزار شد در ابتدا از مربیان تیم های ملی به جهت استمرار بر کارشان و نتایجی که طی روزهای اخیر به دست آورده اند تشکر به عمل آمد.

وی در ادامه افزود: در جلسه امروز برنامه های تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مورد ارزیابی قرار گرفت. در این نشست مقرر شد هماهنگی های لازم با باشگاهها به عمل آید تا در برگزاری اردوهای تیم فوتبال جوانان ایران خدشه ای به وجود نیاید.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه برنامه های تیم ملی بزرگسالان در جلسات آتی کمیته فنی مورد ارزیابی قرار می گیرد، درخصوص عملکرد این تیم در مسابقات انتخابی جام ملتهای آسیا گفت: با توجه به اینکه تیم ملی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرده است تمامی اعضای کمیته فنی از عملکرد این تیم ابراز رضایت کرده اند.

نبی با طرح این موضوع که همکاری افشین قطبی با تیم ملی در آینده حتمی است، در خصوص عملکرد این تیم نیز گفت: در حال حاضر بحث پشتوانه سازی در دستور کار تیم ملی قرار گرفته است نفرات حاضر در اردوی تیم ملی را غالبا بازیکنانی تشکیل می دهند که از زمان علی دایی به این تیم دعوت می شدند. این بازیکنان جوان کمتر عرصه های بین المللی را تجربه کرده بودند که طی دو سال اخیر حضور در این میدان را نیز تجربه کرده اند.

وی در خاتمه تصریح کرد: برنامه ریزی ما به گونه ای خواهد بود که تیم ملی در مسابقات پیش رو عملکردی به مراتب بهتر داشته باشد و در مسابقات آینده به مراحل بالاتر صعود کند.