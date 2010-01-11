مایکل داگلاس و آنتونیو باندراس در فیلم جدید استیون سودربرگ

به گزارش مهر از امپایر آنلاین تا کنون بازیگران نامداری چون اوان مک گرگور،دنیس کوئید، مایکل داگلاس ،مایکا فاسبندر و چنینگ تاتوم برای نقش آفرینی در این فیلم قرار داد بسته اند وظاهرا آنتونیو باندراس هم به زودی به جمع بازیگران فیلم خواهد پیوست.

"ناک اوت" درامی جنگی است که به روابط پیچیده نظامیان آمریکایی در جنگ جهانی دوم و مشکلات آن می پردازد.فیلمبرداری "ناک اوت" از ماه آینده در ترکیه آغاز خواهد شد و صحنه های گوناگونی در نیو مکزیکو ، بارسلونا و دوبلین فیلمبرداری می شود.

در کارنامه حرفه ای استیون سودربرگ ساخت فیلم هایی چون "ارین براکوویچ"،"ترافیک" ، سه گانه " اوشن" ،"چه" و " خبرچین!"دیده می شود. او تا کنون یک بار برنده نخل طلایی کن و یک بار برنده جایزه اسکار شده است.



