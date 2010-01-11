مرتضی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به سهم سه درصدی استخدام معلولان عنوان کرد: با توجه به رویکرد دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش غیر دولتی استخدام در دستگاه های دولتی به نحو چشمگیری کاهش یافته است و عملا ماده 7 قانون جامعه معلولین مبنی بر سهم سه درصدی استخدام معلولان موثر واقع نمی شود.

وی با اشاره به روند بیکاری معلولان در کشور یادآور شد: لازم است به جهت تشویق بخش غیر دولتی برای بکارگیری معلولان سیاستهای تشویقی نظیر ارئه تسهیلات کم بهره، پرداخت بخشی از حقوق به عنوان جبران خدمات، پرداخت بیمه کارفرمایان و یا معافیتهای مالیاتی برای کارفرمایانی که معلولان را مشغول به کار می کنند توسط قانونگذاران در نظر گرفته شود.

مدیرکل بهزیستی استان لرستان با اشاره به وضعیت مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به لرستان، عنوان کرد: در دور اول سفر ریاست جمهوری به استان لرستان سه مصوبه از سازمان بهزیستی استان به تصویب رسید که هر سه مصوبه تحقق یافته اند.

رحیمی ادامه داد: همچنین در دوم سفر ریاست جمهوری به استان لرستان نیز چهار مصوبه از این سازمان به تصویب رسید که یکی از این مصوبات ساخت 60 واحد مسکونی برای گروه های هدف بوده که واحدهای مسکونی در دست ساخت هستند و بخش عمده اعتبارات آن تامین شده است.

وی افزود: همچنین اعطا کمک هزینه جهیزیه برای هزار زوج از دیگر مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان بوده است که از مبلغ 500 میلیون تومان این مصوبه تاکنون 416 میلیون تومان آن تحقق یافته و بقیه این اعتبار در دست پیگری است.

مدیرکل بهزیستی استان لرستان از تحقق کامل مصوبه خرید وسایل کمک توانبخشی خبر داد و یادآور شد: همچنین مصوبه تحت پوشش قرارگرفتن حدود 300 زن سرپرست خانوار نیز به عنوان یکی دیگر از مصو.بات دور دوم سفر ریاست جمهوری محقق شده است.