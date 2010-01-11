21 مورد از درخواستهای محکومان استان یزد رسیدگی شد

غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با تشکیل بیست و دومین جلسه کمیسیون عفو تخفیف مجازات استان یزد از میان 21 پرونده مطرح شده با عفو پنج درخواست موافقت و با 16 درخواست نیز مخالفت شده است.

وی افزود: هفت مورد از پرونده‌ های مطرح شده در این کمیسیون مربوط به شهرستان یزد و 14 مورد نیز مربوط به شهرستان‌ های مهریز، طبس، بافق و خاتم بوده است.

حیدری خاطرنشان کرد: همچنین 17 مورد از پرونده ‌های رسیدگی شده مربوط به جرائم انقلاب و چهار مورد نیز مربوط به جرائم عمومی است.

وی همچنین یادآور شد: طی چند روز گذشته 31 مورد از درخواست ‌های زندانیان در جلسه شورای طبقه ‌بندی زندان طبس نیز مورد بررسی قرار گرفت که این درخواست‌ ها به طور عمده مربوط به اعطای مرخصی، تقاضای رای باز و آزادی مشروط بود که در آن جلسه با همه 31 مورد تقاضا موافقت شد.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سه ماهه سوم سال جاری 29 نفر از زندانیان استان یزد با کمک ستاد دیه استان یزد آزاد شده‌اند، اظهار داشت: البته 20 نفر از زندانیان مالی قبل از ایام محرم با اعتباری نزدیک به دو میلیارد ریال آزاد شده و به آغوش خانواده‌ های خود بازگشته‌ اند و 9 نفر دیگر در دهه اول محرم و روزهای آغازین این ماه با اهدای کمک 250 میلیون ریالی از سوی ستاد دیه استان یزد آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: با وجود زندانیان آزاد شده، هنوز 18 زندانی دیه و مالی در زندان‌ های استان یزد به سر می ‌برند که برای آزادی آنها به مبلغی حدود 4 میلیارد و 250 میلیون ریال نیاز است.

حیدری عمده محکومان مالی زندانی در استان یزد را شامل را افراد محکوم به پرداخت مهریه، نفقه، چک و عاجز از پرداخت دیه تصادفات غیرعمد اعلام کرد.