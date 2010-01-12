ساقط شدن اعتبار دانشگاههای فیلیپین در رشته های پزشکی از جولای2010

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پی نامه دانشجویان ایرانی در خصوص وضعیت اسف بار دانشگاههای کشور فیلیپین برای تربیت دانشجو در رشته های علوم پزشکی اضافه کرد: شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت پس از سه جلسه بررسی وضعیت دانشگاههای کشور فیلیپین تصمیم گرفت که دانشگاههای این کشور را برای تربیت دانشجو در رشته های علوم پزشکی غیرمعتبر اعلام کند.

وی اضافه کرد: پیش از این شورا اعلام کرده بود که اعتبار این دانشگاهها در دست بررسی مجدد قرار گرفته است و پس از این نیز تنها دو دانشگاه این کشور معتبر اعلام شده اند و سایر دانشگاههای برای غیرمعتبر هستند.

حسن زاده با اشاره به بازدیدهایی که از سوی وزارت بهداشت در مورد کشور فیلیپین صورت گرفته است گفت: بررسی های زیادی از سوی وزارت بهداشت و رایزن علمی ایران در کشور فیلیپین به منظور بررسی وضعیت تربیت دانشجویان گروه پزشکی صورت گرفت و نتایج به عمل آمده نشان داد که دانشگاههای این کشور کیفیت لازم برای تربیت دانشجو در گروه پزشکی را ندارد.

وی تاکید کرد: برای بررسی اعتبار یک دانشگاه در یک کشور خارجی، وزارت بهداشت تمام جوانب موضوع را درنظر می گیرد و سایت دانشگاه، وضعیت هیئت علمی، تعداد دانشجویان، شرایط تحصیلی و ورود به دوره های تخصصی و همچنین وضعیت فارغ التحصیلان را مورد بررسی قرار می دهد.

دبیر شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت اظهار داشت: تصمیم گیری در مورد وضعیت یک دانشگاه در شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت با حساسیت لازم صورت می گیرد و در مورد دانشگاههای کشور فیلیپین نیز با بازدیدهای فراوان، تحقیق از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آن دانشگاهها و جمع آوری اطلاعات لازم از سوی رایزن علمی و همچنین فارغ التحصیلان چنین تصمیمی گرفته شد.

وی درباره پرسش دانشجویان در خصوص ادامه تحصیل در این دانشگاهها و نحوه ارزشیابی این گروه از دانشجویان به مهر گفت: تمامی افرادی که از دانشگاههای خارجی فارغ التحصیل می شوند در هر سالی که فارغ التحصیل شده باشند باید برای شروع به کار خود مدارک خود را برای ارزشیابی به وزارت بهداشت ارائه دهند. در واقع تمامی مدارک تحصیلی بار دیگر بازبینی می شوند. برای اطمینان از نحوه عملکرد فارغ التحصیلان گروه پزشکی خارج از کشور آزمون ملی مهارت طراحی شده است و شرایط شرکت در آن در آینده اعلام خواهد شد.