توره برای ادامه فوتبالش باید بازگردد / تصمیم نهایی برعهده کمیته انضباطی است

مرتضی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: توره باید به اصفهان بازگردد تا در مورد وی تصمیم گیری شود زیرا وی برای ادامه فوتبال خود راهی جز بازگشت به اصفهان ندارد.

وی با اشاره به اینکه توره در ابتدای فصل هم پس از عقد قرارداد با سپاهان در تمرینات تیم نانت حضور یافت و با آن تیم فرانسوی قرارداد امضا کرد اما پس از نامه باشگاه سپاهان، ضمن عذرخواهی مسئولان باشگاه نانت، وی به ایران بازگشت، اظهار داشت: این بار هم باشگاه سپاهان پس از بازگشت توره، طبق قراردادش با باشگاه، با این بازیکن برخورد خواهد کرد.

مدیر رسانه ای باشگاه سپاهان اصفهان با بیان اینکه بارگذشته باشگاه سپاهان وی را با کسر بخشی از قراردادش جریمه کرد اما قرار شد در صورت گلزنی، خصوصا گل‌هایی که زمینه پیروزی سپاهان را فراهم می کند، این جرایم کسر شود، تصریح کرد: قطعا کمیته انضباطی باشگاه میزان جریمه جدید این بازیکن را مشخص و در خصوص تخلف وی رای لازم را صادر می کند.

رمضانی در پایان گفت: وی در این مدت 2 مرتبه قول بازگشت داده اما در دفعه دوم ترافیک پروازی را دلیل تاخیرش بیان کرده است. البته وی مجددا اعلام کرد تا یکی، دو روز دیگر به اصفهان باز می گردد که امیدواریم این وعده عملی شود.