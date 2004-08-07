يادواره علما و شهداي منطقه هزار جريب نكا و بهشهر

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام متن كامل پيام آيت الله هاشمي رفسنجاني كه توسط ناييني امام جمعه و دبير ستاد بزرگداشت شهداي منطقه قرائت شد به اين شرح است:



بسم الله الرحمن الرحيم



ظهور اسلام در ايران در دوران انحطاط ساسانيان، چون طلوع سپيده در پايان شبي طويل و سياه بر دلهاي ايرانيان نشست و در اين ميان طبرستان به عنوان مهبط علويان، مخصوصا سادات مرعشي، نقشي به سزا در نشر افكار بلند اسلامي داشته است.

علماي بزرگواري كه در طول تاريخ از دل مناطق دور دست سلسله جبال البرز قد برافراشته‌اند، نشان از حقانيت اسلام و عطش مردم منطقه براي پذيرش اين حقانيت است.

منطقه هزار جريب نكا و بهشهر كه صدها عالم، مجتهد و مبلغ ديني را تحويل جامعه داده است، به نسبت جمعيت خود با تقديم شهداي فراوان به انقلاب اسلامي، نقش تاريخي خويش را در تاريخ معاصر ايران، مخصوصا دفاع مقدس ادامه داده است و اينك كه سالها از آن قطعه مشعشع حماسي مي‌گذرد، مردم منطقه در پاسداري از حرمت «مدادالعلما» و «دما الشهدا» علم و شهادت را به هم آميخته‌اند و يادواره علما و شهداي منطقه را هر ساله با محوريت يكي از بزرگان و امسال با محوريت آيت‌الله ليموندهي برگزار مي‌نمايند.



ديدار تاريخي آيت‌الله ليموندهي با حضرت امام (ره) در سال 1342، آن هم پس از آزادي امام (ره) از زندان رژيم پهلوي، نشان از دور انديشي آن عالم عاليقدر دارد كه بعدها جوانان آن منطقه محروم كه وضعيت آن بر اينجانب پوشيده نيست، به تاسي از فرهنگي كه آن فقيد سعيد و ديگر علما در منطقه باور كرده‌اند، با حضور فعال در جبهه‌هاي جنگ، افتخاري ديگر براي ايران و مازندران و منطقه هزار جريب كسب كرده‌اند.



دفتر مناطق محروم كه پس از پايان جنگ تحميلي شكل گرفته‌، تلاش مي‌نمايد تا به پاس قدرداني از مردم منطقه و به حكم وظيفه حكمت اسلامي در رسيدگي به محرومان جامعه، محروميت را در جاي جاي ايران اسلامي كم رنگ نمايد و الحمدالله در اين راه گام‌هاي اساسي برداشته است.



ضمن تشكر از مردم منطقه و اعضاي ستاد يادواره كه شيوه‌اي جديد در تلفيق ياد و نام علما و شهدا پيش گرفته‌اند، اميدواريم با الگو گرفتن از مبارزات علما و مجاهدت شهداي والامقام و ايثارگران، جوانان اين مرز و بوم راه و ياد آنان را براي شناخت كيد دشمنان انقلاب و حضور هوشمندانه در صحنه‌ها براي پاسداري از ارزش‌هاي نظام اسلامي ادامه دهند و هر روز شاهد شكوفايي اسلام در اقصي نقاط گيتي باشيم و برگزاري پنجمين يادواره علما و شهداي منطقه هزار جريب فرصتي مغتنم براي مرور آرمان‌هايي باشد كه آن عزيزان براي سربلندي اسلام در سرداشته‌اند.



اينجانب عميقا مشتاق حضور در جمع شما مردم مسلمان، صادق، صالح و قانع و شركت در مراسم نوراني بزرگداشت شهدا و علماي منطقه هزار جريب بودم، ولي متاسفانه به خاطر دير مطلع شدن از زمان برنامه شما، به اين افتخار نايل نگشتم و با اين چند سطر پيام، مراتب ارادت خود را تقديمتان مي‌نمايم.